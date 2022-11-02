Bayrampaşa'da hırsızlık girişiminde yakalanan şahsa dayak

Bayrampaşa’da bir AVM’deki kuyumcuya giren 2 hırsız, 50 bin lira değerinde altını çalıp kaçtı. Şüphelilerden biri başka bir iş yerinde hırsızlık yapmak istediği sırada yakalanınca darp edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bayrampaşa’da 29 Ekim günü saat 16.45 sıralarında bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen cerrahi maskeli iki kişi vitrindeki ürünleri inceledi. Çalışanın ürünleri gösterdiği sırada şüphelilerden birisi el çabukluğuyla üst rafta bulunan 50 bin lira değerindeki takıyı çalıp kaçtı. Vitrindeki ürünlerin eksik olduğunu anlayınca güvenlik kamerası görüntülerine bakan dükkan sahibi, hırsızlığı görünce polis başvurdu.

Yakalanınca dayak yedi

30 Ekim’de saat 18.00 sıralarında Yenidoğan’daki başka bir kuyumcuda hırsızlık girişimi yaşandı. İddiaya göre raftaki altını çalmaya çalışan bir kişi, kadın müşteri tarafından fark edildi. Kadın müşteri şüphelinin elindeki ürünü aldı. Olayı gören dükkan sahibi ise kaçmaya çalışan şahsı yakalayıp darp etti. Bu esnada çalışanlardan biri şüpheliyi dışarı çıkardı, şüpheli durumdan istifade edip kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameraları incelendiğinde AVM’de hırsızlık yapan kişi ile darp edilen şahsın aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

Aynı şüphelinin Bayrampaşa’da başka bir dükkanda hırsızlık yapmaya çalıştığı ve müşterilerin gelmesiyle vazgeçtiği belirlendi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"Müşterimiz yakaladı"

Hırsızın daha önce de başka dükkanlara girdiğini belirten dükkan sahibi Ali Kurtuluş, "Dükkanımız yoğundu müşterilerle ilgileniyordum. Müşterimiz çocuktan şüphelenmiş, şahsa defalarca sorduk ne istediğini, ailesini beklediğini söyledi. İlk fırsatta ortalama 50 bin lira değerinde altını çalmaya çalıştı, müşterimiz yakaladı. Biz de durdurup sormaya çalıştık küfür etmeye başladı. Olanlar oldu kendimi kaybettim" diye konuştu.