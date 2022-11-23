Bayrampaşa'da kaçakçılık operasyonu: 13 adet araç motoru yakalandı

Bayrampaşa’da bir otomobil garajına operasyon düzenleyen polis ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 13 adet araç motoru ele geçirdi. Konuyla alakalı bir şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçu ile ilgili Bayrampaşa ilçesinde çalışma yürüttü. Yurt dışından yasa dışı yollarla araç parçaları getirildiği yönünde bilgi alınması üzerine Yıldırım Mahallesi’ndeki bir otomobil garajına 9 Kasım tarihinde baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda, toplamda 13 adet araç motoru ele geçirilerek O.D. isimli şahıs yakalandı.

Polis ekipleri tarafından araç motorları sistem üzerinden kontrol edildiğinde herhangi bir kaydın olmadığı belirlendi. O.D. isimli şahsı sorgulayan ekipler, araç motorlarını, yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen tanımadığı tır şoförlerinden aldığı bilgisine ulaştı.

Konu ile ilgili yakalanan O.D. isimli şahıs hakkında “5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.