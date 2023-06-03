Bayrampaşa'da kamyon devrildi, genç kadın yaralandı: O anlar kamerada

Bayrampaşa’da bir içecek firmasının ürünlerini taşıyan kamyon kaldırıma çarparak devrildi. Kazada kaldırımda yürüyen bir kadın yaralanırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, 34 FM 1465 plakalı kamyonun şoförü Mesut Ceylan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan kamyon elektrik direğini de yıkarak devrildi. Kamyonun içinde bulunan içecekler yola savruldu. O sırada kaldırımda yürüyen genç kadın kamyonun altında kalmaktan kurtulsa da çarpmanın etkisiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazadan dolayı kapanan yol, kamyonun vinç tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

“Devrilen kamyon kadına çarptı”

Yaşananları anlatan Resul Kaya, “Dönmek istedi. Biraz hızlı döndü. Ağırlık buraya gelince düştü, kadına çarptı. Kadını hastaneye götürdüler. Kulağından kan geliyordu. Muhtemelen kaburga kemiklerinde sıkıntı vardı. Sedyeye zor bindirdiler” dedi.