Bayrampaşa'da lisede Acil Durum ve Afet Tatbikatı gerçekleştirildi

Bayrampaşa Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Acil Durum ve Afet Tatbikatı gerçekleştirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata, senaryo gereği depreme sınıfta yakalanan öğrenciler "çök-kapat-tutun" hareketini yaptıktan sonra hızla binadan tahliye edildi.

Bayrampaşa Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Acil Durum ve Afet Tatbikatı gerçekleştirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata, UMKE, AFAD, İstanbul İtfaiyesi ve Bayrampaşa Arama Kurtarma (BAYRAK) ekipleri katıldı. Tatbikatta, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim görevlileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Sınıflarında olan öğrenciler okulda sirenlerin çalması ile birlikte ’Çök-Kapan-Tutun’ hareketini yaptı. Kısa bir sürenin ardından ikinci sirenin çalmasıyla sınıflarını kontrollü bir şekilde boşaltan öğrenciler, bahçede bulunan toplanma alanlarına hareket etti. Senaryo gereği okulun üst katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Mahsur kalan öğrenci ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Okul içinde çıkan yangında yaralı bir öğrenci de kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Okul bahçesine tatbikat maksatlı getirilen enkaz birikintileri önünde arama - kurtarma ekipleri tarafından gaz ölçümü yapıldı ve K9 arama kurtarma köpeği Joker de enkazda çalışmalara katıldı. Joker’in koku alması ile birlikte yeri tespit edilen enkaz altındaki öğrenci arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yine senaryo gereği üst katlarda mahsur kalan öğrenciler kurulan halat yardımı ile aşağıya indirilerek ambulans ekiplerine teslim edildi. Tatbikatın sonunda okulun en üst katından halat yardımı ile aşağıya inen Türk Bayraklı genç, sırtındaki bayrağı Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel’e teslim etti.

“Profesyonellik son derece önemli”

Afetler ile mücadele esnasında afet anı ve afet sonrası çalışmaların önemine ve profesyonelliğe değinen Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, “Burada bugün hem yangın hem de depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Ve tatbikatımız detaylı oldu. Hem profesyonel itfaiye ekiplerimiz hem bizim ilçemizin Bayrampaşa BAYRAK olarak adlandırdığımız arama kurtarma ekibimiz. Hem de okulumuzdaki öğrencilerimizin katıldığı uygulama yapıldı bugün burada. Şunu bir kez daha gördük. Hem yaşadığımız deprem hem de bugün buradaki tatbikat itibariyle profesyonellik son derece önemli. Arama kurtarma faaliyetleri, afetlerle mücadelede profesyonel ekiplerin, ekipmanların önemini bir kez daha gördük. Ve biz bugün burada itfaiyecilik bölümünün olduğu Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki Teknik Ve Anadolu Lise’miz İstanbul’da tek lisedir bu alanda. Türkiye’deki 7 liseden birisidir aynı zamanda. Öğrencilerimizi son derece donanımlı bir şekilde yetiştiriyoruz. Geleceğin, ülkemizin itfaiyecilerini, AFAD’ larını buradan hazırlıyoruz. Hep beraber izlediğimiz gibi özellikle çocuklarımız binanın üst katlarından aşağıya sarkarak indiler. Bu tabi hem zor hem tehlikeli hem de cesaret isteyen bir iş. Ama yıl içerisinde çocuklarımız teorik eğitim yanında bu tarz uygulamalı eğitimler yaparak çok başarılı bir şekilde gereğini yerine getirdiler” dedi.