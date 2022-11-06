Bayrampaşa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Bayrampaşa’da uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis ekiplerini karşısında görünce aracıyla geri geri kaçmaya çalıştı. Polis aracına çarpan zanlı kıskıvrak yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bayrampaşa Altıntepsi ve Terazidere Mahallelerinde 3 Kasım günü yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park timleri, şüpheli bir şahsın aracıyla uyuşturucu sattığı bilgili üzerine harekete geçti. İlçe genelinde inceleme yapan ekipler, şüpheli aracın Yahya Kemal Mahallesi’nde çalışır vaziyette park halinde bulunduğunu tespit etti. Aracı takip eden polis, kimliği tespit edilen M.B. isimli şüpheli şahsın, yanına gelen kişilere aracından uyuşturucu madde sattığını belirledi.

Şahsı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, aracın etrafını sardı. Suçüstü yakalanacağını anlayınca kapıları kilitleyen zanlı, geri geri giderek polisten kaçmaya çalıştı. Şahsın kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisten kaçan şüpheli şahıs, sivil ekip aracına çarparak durdu. Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Şahsın aracında ve üstünde yapılan aramalarda 11 parça halinde satışa hazır 23,65 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 2 parça halinde 2,77 gram marihuana, 9 adet ecstacy hap, 1,42 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 380 TL ve uyuşturucu madde ticaretinden kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahsın Zeytinburnu Sümer Mahallesindeki evinde yapılan aramada ise 269,81 gram eroin, 7 adet ecstacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.