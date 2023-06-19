Bayrampaşa'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı: Polis tarafları dağıtmak için havaya ateş açtı

Bayrampaşa’da 2. Amatör 12. Grup’ta oynanan Cevatpaşaspor-Zeytinburnu Yıldızspor maçının 1-1 sona ermesinin ardından iki takım futbolcuları saha içerisinde birbiriyle kavga etti. Polis, taraftarların da dahil olduğu kavgayı dağıtmak için havaya ateş açtı. Futbolcular birbirlerine tekme yumruk saldırırken, kavga anı ve polisin havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 17.00’da Bayrampaşa’da bulunan İBB Bayrampaşa Stadında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Cevatpaşaspor ile Zeytinburnu Yıldızspor arasından oynanan İstanbul 2. Amatör 12. Grup’un 17’inci haftasındaki maça; Cevatpaşaspor 42, Zeytinburnu Yıldızspor 41 puanla çıktı. Üst lige yükselmek için mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikte ayrıldı.

Maç sonucu takım oyuncuları birbirine girdi

Maç sonunda Cevatpaşaspor 43 puanla üst lige yükselen taraf oldu. Maçı bitiren düdüğün ardından ise ortalık bir andan savaş alanına döndü. İki takım futbolcuları saha içerisinde birbirlerine saldırdı. Polisler tarafları ayırmakta güçlük çekerken olaylar saha dışına da taştı. Ekipler saha dışarısında taraftarları dağıtmak için yoğun çaba harcadı. Polis birbirine giren kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Kavgaya karışanların gözaltına alındıkları öğrenildi.