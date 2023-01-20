Bayrampaşa'da polis maskotu 'Cesur' karne dağıttı

Bayrampaşa’da çocukların karne heyecanına polisler de ortak oldu. Polis maskotu Cesur öğrencilere sürpriz yapıp karne dağıttı.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı. Bayrampaşa’da bulunan Vatan İlköğretim Okulu’ndaki çocukların heyecanına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri de ortak oldu. Polis ekipleri çocukları bu özel günde yalnız bırakmadı ve polis maskotu ’Cesur’ öğrencilere sürpriz yaparak karnelerini dağıttı. Ekipler çocuklarla sohbet edip hediyeler dağıttı. Karne dağıtımının ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. İkinci dönem 15 günlük ara tatilin ardından 6 Şubat’ta başlayacak.

“Polisler çok sevimli”

Öğrencilerden Mehmet Efe Demirel, “Çok heyecanlıyım karnemi aldım. Çünkü 15 tatil olacak. Bugün çocukların günü. Derslerim güzel. Polislerin gelmesiyle çok mutlu oldum” dedi.