Bayrampaşa'da sandalyelerle birbirlerine öldüresiye saldırdılar: O anlar kamerada

Bayrampaşa'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine sandalyelerle vurdu. Gruptakilerin birbirlerine öldüresiye saldırdıkları anlar kameraya yansıdı.

Bayrampaşa'da sandalyelerle birbirlerine öldüresiye saldırdılar: O anlar kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bayrampaşa’da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine sandalyelerle vurdu. Gruptakilerin birbirlerine öldüresiye saldırdıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Çevreyolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra büyüdü ve taraflar arasında kavga çıktı. Gruptakiler birbirlerine sandalye ve sopalarla vururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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