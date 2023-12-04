Bayrampaşa'da spor kulüplerine büyük destek

Spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine toplam 500 bin lira tutarında nakdi yardım çeki verdi. Çekleri kulüp başkanlarına takdim eden Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sporun başkentine dönüştürdüğümüz, İstanbul’un parlayan yıldızı Bayrampaşa’da spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bugüne kadar çok sayıda spor tesisini hizmete sunarak ilçede spor hayatının sürekli canlı kalmasını sağlayan Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da amatör spor kulüplerine düzenli olarak yardım ediyor. Bu kapsamda ilçedeki 19 amatör spor kulübüne Hasbahçe Davet Evi’nde düzenlenen programla toplam 500 bin lira tutarında nakdi yardım çeki verildi. Çekleri kulüp başkanlarına Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner takdim etti.

“Kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz”

Programda konuşan Başkan Atila Aydıner, “Biz Bayrampaşa’mızdaki amatör spor kulüplerimize 27 yıldır malzeme yardımı yapıyor ve lojistik destek veriyoruz. Spor kulüplerimizin gelişmesine ve büyümesine katkı sunmak amacıyla onları düzenli olarak nakdi yardım çeki ile de destekliyoruz. Böyle bir desteği amatör spor kulüplerine vermekten bir belediye başkanı olarak son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Sevinçliyim, çünkü bu kulüplerde spor yapan gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların sportif faaliyetlerde bulunması lazım, enerjilerini sahalara yansıtmamız lazım. Amatör düzeyde yetişen sporcular ileride profesyonel düzeyde oynayarak ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan evlatlarımızdır. Yatırımlarımız ve kulüplerimizin başarısı ile Bayrampaşa’yı sporun da başkenti haline getirdik. İstanbul’un parlayan yıldızı Bayrampaşa’da spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Belediye Başkanımız Aydıner’e teşekkür ediyoruz”

Verilen destekten çok memnun olduklarını belirten kulüp başkanları da “Bayrampaşa Belediyesi amatör spor kulüplerine desteğini hiçbir zaman esirgemedi, esirgemiyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bayrampaşa Belediyesi spora, gençliğe son derece özen gösterip, önem veriyor. Bizlere sahip çıkıyor. Bizlere her daim destek veren Belediye Başkanımız Sayın Atila Aydıner’e çok teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdiler.