Bayrampaşa'da spor okulu kış sezonu başladı

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, tüm yaş gruplarına basketbol, karate, boks, kick boks, aikido, pilates, step-aerobik, çocuk jimnastiği ve atletizm branşlarında hizmet veren Bayrampaşa Belediyesi Spor Okulu’nun kış sezonu açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa’da sporu yaşam biçimine dönüştürdük” dedi.

Bayrampaşa Spor Okulu kış sezonu, Semih Erden Spor Salonu’nda düzenlenen törenle açıldı. Törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, eğitimciler, sporcular ve aileleri katıldı. Atletizmden pilatese, basketboldan savunma sporlarına kadar toplam 9 farklı branşın bulunduğu Kış Spor Okulu’nun açılış programında öğrenciler tarafından sergilenen gösteriler katılımcıların büyük beğenisini topladı. Spor Okulu’nda 4 aylık periyotlarla 7 yaş ve üzerine 9 farklı branşta eğitim veriliyor. Kayıt esnasında 150 lira kayıt ücreti alınıyor. Öğrencilere yüzde 40, emeklilere ise yüzde 25 indirim uygulanıyor.

“Sporu yaşam biçimine dönüştürdük”

Spor büyük önem verdiklerini belirten Başkan Atila Aydıner, “Hayata geçirdiğimiz spor projelerimizle Bayrampaşa’da sporu yaşam biçimine dönüştürdük. Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için onları spor yapmaya teşvik ediyoruz. Basketbol, Karate, Boks, Kick Boks, Aikido, Pilates, Step-Aerobik, Çocuk Jimnastiği ve Atletizm olmak üzere toplam 9 farklı branşta hizmet veren Spor Okulumuzun kış sezon açılışını gerçekleştiriyoruz. Okulumuza kayıt yaptıran tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ben inanıyorum ki, sağladığımız imkanlarla Bayrampaşalı gençlerimiz spor alanında ileride büyük başarılara imza atacaklar” dedi.