Bayrampaşa'da spor zamanı

Bayrampaşa Belediyesi, Adapark’taki koşu ve yürüyüş parkurunu baştan sona yenileyerek hizmete sundu. Belediye Başkanı Atila Aydıner de yenilenen parkurda vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaparak, herkesi spor yapmaya davet etti.

Spor yatırımları ile ön plana çıkan Bayrampaşa Belediyesi, Şehir Parkı’nda (Adapark) bulunan 900 metrelik koşu ve yürüyüş parkurunu baştan sona yeniledi. Yeni yüzüyle sporculardan tam not alan parkurda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaptı. Hayata geçirdikleri projelerle Bayrampaşa’yı sporun başkenti yaptıklarını belirten Başkan Aydıner, sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti.