Bayrampaşa'da tepki çeken anlar: Düğün konvoyu 4 şeritli yolu kapatıp, trafiği yavaşlattı

İstanbul’da Bayrampaşa düğün konvoyundaki araçlar, 4 şeritli yolu kapatarak ilerledi. Trafiği yavaşlatarak yaklaşık 3 kilometre yolculuk eden konvoydaki araçlar diğer sürücülere yol vermezken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün Bayrampaşa TEM Otoyolu O-3 Bağlantı Yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki düğün konvoyundaki sürücüler, ilk etapta 4 şeritli yolun sol kısmını daha sonra da tamamını kapattı. Yanlarından herhangi bir sürücünün geçmesine izin vermeyen sürücüler, kornaya basarak yolculuklarına devam etti. Düşük hızla giden konvoyu geçmek isteyen bazı sürücüler de emniyet şeridine girmek zorunda kalırken tepki çeken anlar kameraya yansıdı.