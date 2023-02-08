Bayrampaşa'da yardım seferberliği

Tüm Türkiye’yi yasa boğan, toplam 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için yurt genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Bayrampaşa Belediyesi de deprem bölgesine AFAD ve Bayrampaşa Kaymakamlığı koordinesinde tır ve kamyonlardan oluşan 27 araçlık insani yardım malzemesi gönderdi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Bayrampaşa Kaymakamlığı’nın koordinesinde yürüttüğü yardım kampanyasına 7’den 70’e tüm Bayrampaşa destek olmaya devam ediyor Duyarlı vatandaşların destekleri, İSTOÇ, Bayrampaşa ve Mega Center esnafının katkılarıyla şu ana kadar TIR ve kamyonlardan oluşan toplam 27 araçlık insani yardım malzemesi Bayrampaşa’dan deprem bölgesine gönderildi.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, 9 Şubat Perşembe günü saat 18.00’e kadar, pil, el feneri, uyku tulumu, battaniye, ısıtıcı, çadır, bot, atkı, eldiven, yün çorap, bebek maması ve bezi, hijyen ve temizlik malzemeleri, powerbank ile tüm hazır gıda ürünlerini Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi’nde bulunan Semih Erden Spor Salonu’na ya da mahalle muhtarlıklarına ulaştırabilecek.

“Yardım etmeye devam edeceğiz”

İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve yardımseverler ile birlikte tırları uğurlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Ülke ve millet olarak tarifsiz bir hüzün içindeyiz. Yaraları sarmak için Bayrampaşa’da da tek yürek olduk. İlk etapta arama-kurtarma ekibimizi ivedilikle bölgeye yolladık. Ekibimizin ve ekiplerin enkaz altındaki ‘canlarımızı’ kurtarması bu büyük keder içindeki tek tesellimiz. Ardından tır ve kamyonlardan oluşan 27 araçlık insani yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Ortak temennimiz can kayıplarının artmaması. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremlerden olumsuz etkilenen kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. Yardım kampanyamıza destek veren iş insanlarına, esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuyla ilgili 444 1 990 numaralı Bayrampaşa Belediyesi’nin Çağrı Merkezi de vatandaşlara destek sağlıyor.