Bayrampaşa'da yerel seçim anketinden Atila Aydıner çıktı

Bayrampaşa’da Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik büyük bir anket yapıldı. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 50’si mevcut Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i yeniden belediye başkanı olarak görmek istediğini belirtti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçe halkından büyük destek gördü. Yerel seçimlere yönelik anketler de Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’e işaret etti. Bayrampaşa’da GSM operatörleri üzerinden büyük bir yerel seçim anketi yapıldı. İnteraktif ankette, katılımcılara, “Atila Aydıner’i tekrar belediye başkanı olarak görmek ister misiniz?” sorusu yöneltildi. Bayrampaşa’da yaşayan 209 bin 519 kişiye yönelik ankete 92 bin 119 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 46.8’i mevcut Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i tekrar başkan olarak görmek istediğini belirtti.

Seçime yönelik en gerçekçi anket olarak nitelendiriliyor

Anket verilerine göre, ilçede yaşayan seçmenlerin hemen hepsine anket sorusu gönderilirken, seçmenlerin yaklaşık yarısı ankete katıldı. Seçim uzmanlarına göre anket verileri, gerçek seçim verileri ile örtüşebilecek bir duruma işaret ediyor. Seçime yönelik en gerçekçi anket olarak nitelendirilen interaktif anket, Bayrampaşa’da yaşayan seçmenin kararlarına ışık tuttu.

“Bu teveccühe layık olmak için gece gündüz durmadan yola devam ediyoruz”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ankete katılanlara teşekkür etti. Bayrampaşa’da 200 bini aşkın seçmen olduğuna işaret eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Yapılan interaktif anket, seçmenlerin hangi partiye veya adaya eğilimli olduğunu gösteriyor. Anket sonuçları beni çok memnun etti. Seçmenlerimizin hemen hemen yarısının bu teveccühü beni daha da heyecanlandırdı. Diğer katılımcıların da sandıkta kararlarını tekrar gözden geçireceklerine inanıyorum. Bu teveccühe layık olmak için gece gündüz durmadan yola devam ediyoruz” dedi.

Bayrampaşa’nın ağabeyi Atila Aydıner

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 12 yıldır ilçe halkının zihninde yer edinmiş önemli bir siyasetçi ve yerel yönetim uzmanı olarak biliniyor. Bayrampaşa’da siyasi denklemleri en iyi bilen isimlerden biri olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanmak üzere olan AK Parti için de stratejik ve kritik bir önemde olan Bayrampaşa’da herkesin sevdiği, saygı duyduğu ve değer verdiği bir isim olarak öne çıkıyor.

2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’nin yaklaşık yüzde 50 oy almasını sağlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İBB seçimlerinde de AK Parti’nin oylarına dolaylı olarak katkı sundu. Bayrampaşa halkı nezdinde ciddi bir karşılığı olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçe halkının olumlu baktığı, sevdiği, pozitif duygular beslediği istisna bir isim olarak görülüyor. İlçenin ve bölgenin dinamiklerinin ve kanaat önderlerinin arkasında durduğu nadir siyasetçilerden biri olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçede her kesimin “ağabey” olarak gördüğü; ismini saygıyla andığı, yeniden görevde görmek istediği alternatifsiz bir isim olarak nitelendiriliyor.

AK Parti’nin kurucuları arasında yer alıyor

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, kararsız seçmenler başta olmak üzere birçok kesimden oy alabilecek kapasitede bir isim olarak görülüyor. Ayrıca, “Bayrampaşa’da bugüne kadar en çok oy olan belediye başkanı” unvanına sahip bir belediye başkanı olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti’nin kurucuları arasında yer alıyor. Öte yandan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner yönetimindeki belediye, bugüne kadar 178 projeye imza attı. Bu projeler arasında Bayrampaşa Millet Bahçesi, Yeni Devlet Hastanesi, Bayrampaşa Üniversitesi gibi projeler öne çıkıyor.