Bayrampaşa'nın 'seyyar aşevi' deprem bölgesinde

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından yardım seferberliği başlatarak 27 araçlık insani yardım malzemesini ve arama kurtarma ekibini deprem bölgelerine gönderen Bayrampaşa Belediyesi; Bayrampaşa Vakfı ile birlikte "seyyar aşevi"ni ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine yolladı.

Bayrampaşa Belediyesi ile Bayrampaşa Vakfının seyyar aşevi, depremzedeler için sıcak yemek hazırlayarak servis edecek. İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Vakfı yöneticileri ve yardımseverler ile birlikte seyyar aşevini Elbistan’a yolcu eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Depremin açtığı acıları dindirmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Arama-kurtarma ekibimizin ve yardım tırlarımızın ardından şimdi de seyyar aşevimizi depremin merkez üslerinden Elbistan’a gönderdik. Tüm Türkiye tek yürek olduk, yaraları hep birlikte saracağız inşallah" dedi.