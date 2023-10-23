Bayrampaşa Tasarım Merkezi hizmete açıldı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Bayrampaşa Tasarım Merkezi törenle hizmete açıldı. Merkezin açılış kurdelesini Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve İSTKA Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen ile birlikte gerçekleştirdi.

Bayrampaşa Belediyesi, yeni projeyi daha hayata geçirdi. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Bayrampaşa Tasarım Merkezi, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde (BAYGEM binası) törenle hizmete açıldı. Merkezin açılış kurdelesini Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İSTKA Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve STK temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdi. Sanatçılar, zanaatkarlar ve öğrenciler başta olmak üzere tüm tasarımcıların erişimine açık olan Bayrampaşa Tasarım Merkezi’nde ortak çalışma, sergi ve fuaye alanı, kolektif tasarım atölyeleri ve toplantı odası bulunuyor. Merkezde her türlü prototipleme ve dijital tasarım yapılabiliyor.

Açılışta konuşan Başkan Aydıner, “İlçemize yeni bir değer katan Tasarım Merkezimiz halkımız ve kentimiz için hayırlı olsun. Yepyeni projelerimizle Bayrampaşa’mızın değerine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.