Bayrampaşa Tasarım Merkezi öğrencilerin yoğun ilgisiyle açıldı

Bayrampaşa Belediyesi tarafından faaliyete geçirilmek üzere hazırlanan Tasarım Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak ve pratik zekalarını geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Tasarım Merkezi bugün düzenlenen tören ile açılarak faaliyete geçti. Açılışa çok sayıda öğrencinin yanı sıra Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’de katıldı. İçerisinde bir kafenin de yer aldığı merkezde öğrenciler hem derslerine çalışabilecek hem de tasarlayıp geliştirme imkanı bulacak.

"Biz öyle eserler tasarlayalım ki herkes gıpta ile baksın "

Düzenlenen programda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sevgili gençler hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Tasarım Atölyesi siz gençler için kuruldu. Sanayi Bakanlığı ve katılım ajansının destekleriyle yaptık ama burayı doldurmanız gerekmekte. Biz öyle eserler tasarlayalım ki herkes gıpta ile baksın ve maşallah desin. Bu tasarım merkezi Bayrampaşa’mıza hayırlar getirecek. Bayrampaşa teknoloji ve bilimi en önce yakalamış ve diğer ilçelere de transfer etmiş bir ilçedir” ifadelerini kullandı.