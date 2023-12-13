Bayrampaşa'ya 45 bin metrekarelik dev Millet Bahçesi

Bayrampaşa’da inşa edilen bölgenin en büyük Millet Bahçesi, 45 bin metrekarelik alanı ile İstanbul’a nefes aldıracak. Çalışmaların son hızla devam ettiği Millet Bahçesi’nde açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Betona değil yeşile ve geleceğe yatırım yaptık. Bu projeyi belediyemizin ‘ustalık eseri’ olarak görüyoruz. Millet Bahçesi komşularımızın yaşamına renk katacak, Bayrampaşa’mız Millet Bahçesi ile anılır olacak ve gelecek kuşaklara çok güzel bir miras olarak kalacak” dedi.

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi’ndeki eski Pancar Motor Fabrikası alanında inşa edilen Bayrampaşa Millet Bahçesi, sosyal donatı alanları ve doğal yapısı ile bölgenin adeta oksijen deposu olacak özellikler taşıyor. Tematik bahçelerle donatılan dev Millet Bahçesi; çocuk oyun, etkinlik ve pilates alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu parkuru gibi vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği çok sayıda özellik içeriyor. Biyolojik gölet ve kuru havuz da yer alan bahçede, 200 araç kapasiteli zemin altı otopark da bulunuyor. Müze ve kütüphaneler, çim amfiler, millet kıraathanesi ve gül bahçesi gibi alanlar da Millet Bahçesi’nin doğal ambiyansına eşlik ediyor. Bayrampaşa’nın aurasını değiştirecek projenin, en kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

“Yeşile ve geleceğe yatırım yaptık”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sosyal belediyecilik anlayışı ile kenti güzelleştirmeye devam ettiklerini ifade ederek, “Bayrampaşa’nın kimliğine yaraşır biçimde çok güzel bir Millet Bahçesi inşa ettik. Böylece betona değil yeşile ve geleceğe yatırım yaptık” dedi. Başkan Aydıner, “Vatandaşlarımızın keyifle zaman geçirebileceği Millet Bahçemizde adeta yok yok. Birçok özeliği ile bölgeye ve İstanbul’a nefes aldıracak dev bahçemizin inşaatı büyük oranda tamamlandı. İnşallah çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

“Betonlaşmaya hayır dedik”

Başkan Aydıner, millet bahçesinin hikayesinin, yerli ve milli duygularla, merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kurduğu Pancar Motor Fabrikası ile başladığını vurguladı. Pancar Motor’un baskılar sonucu kapatıldığını hatırlatan Aydıner, "Kapısına kilit vurulan fabrika uzun yıllar terk edildi. Daha sonra bu büyük alan yüzlerce konut yapılarak betona dönüştürülmek istendi. Ancak biz buna geçit vermedik, Erbakan Hocamızın mirasına sahip çıktık. Bölgenin Bayrampaşa’ya nefes aldıracak yeşil alan olarak değerlendirilmesi için büyük bir mücadele verdik. Hamdolsun, bunu da başardık” ifadelerini kullandı.

“Ustalık eserimiz Millet Bahçemiz”

Başkan Aydıner, “Bu projeyi belediyemizin ‘ustalık eseri’ olarak görüyoruz. Millet Bahçesi, komşularımızın yaşamına renk katacak, Bayrampaşa’mız Millet Bahçesi ile anılır olacak ve gelecek kuşaklara çok güzel bir miras olarak kalacak. Kentimiz ve halkımız için hayırlı olsun” dedi.