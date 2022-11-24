Bayrampaşalı öğretmenler, 'Türkiye Yüzyılına Nefes' oldu

Bayrampaşa Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlere Ege Bölgesi’nin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdirdi. Etkinlikte aynı zamanda yüzlerce fidan da toprakla buluşturuldu.

Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde doğa dostu yeşil bir etkinliğe imza attı. Etkinlik çerçevesinde ilçede görev yapan öğretmenlere önce Ege Bölgesi’nin tarihi ve turistlik mekanları gezdirildi, ardından da Aydın’ın Karacasu ilçesi Yazır Köyü’nde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılarak öğretmenlerle birlikte fidan diken Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Türkiye Yüzyılına Nefes olmak için kıymetli öğretmenlerimizle yollara düştük ve fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu vesileyle, dünden bugüne nice nesiller yetiştirerek geleceğimizi inşa eden değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor, her birine meslek hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Öğretmenlerle birlikte yollara düşen ve onlarla beraber fidan diken Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Biz, bize hayatı öğreten öğretmenlerimiz ile bir aradayız. Türkiye Yüzyılına Nefes olmak için kıymetli öğretmenlerimizle yollara düştük ve fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bundan da son derece mutluluk duyduk. Bu vesileyle, dünden bugüne nice nesiller yetiştirerek geleceğimizi inşa eden değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor, her birine meslek hayatında başarılar diliyorum” dedi.

5 bin fidan dikilmişti

Bayrampaşa Belediyesi’nin geçen yıl Öğretmenler Günü’nde düzenlediği etkinlikte de Yazır Köyü’ne öğretmenler adına 5 bin fidan dikilmiş ve Bayrampaşalı Öğretmenler Hatıra Ormanı oluşturulmuştu. Bu yıl fidanların büyüdüğünü ve ağaç olmaya evrildiğini gören öğretmenler, büyük mutluluk yaşadı. Etkinlik, tüm fidanlara can suyu verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.