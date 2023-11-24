Bayrampaşalı öğretmenlerden 100. Yıl Hatıra Ormanı

Bayrampaşa Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde doğa dostu yeşil bir etkinliğe imza attı. Etkinlik kapsamında Bayrampaşa’da görev yapan öğretmenler, yüzlerce fidanı Konya’da toprakla buluşturarak 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturdu. Öğretmenleri Konya’ya yolcu eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de, Oğuzhan İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programına katılarak tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde doğa dostu yeşil bir etkinliğe imza attı. Etkinlik kapsamında Konya’ya götürülen öğretmenlere önce kentin tarihi ve turistlik mekânları gezdirildi, ardından da yüzlerce fidan öğretmenler tarafından toprakla buluşturuldu. Bayrampaşa’da görev yapan öğretmenleri Konya’ya yolcu eden Belediye Başkanı Atila Aydıner de, Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte, Oğuzhan İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Programda konuşan Başkan Atila Aydıner, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Biz, bize hayatı öğreten öğretmenlerimiz ile bir aradayız. Öğretmenlerimizin bir bölümünü de Konya’ya yolcu ettik. Orada yüzlerce fidan dikerek doğa dostu güzel bir etkinliğe imza attılar. Bu vesileyle, dünden bugüne nice nesiller yetiştirerek geleceğimizi inşa eden birbirinden kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor, her birine meslek hayatında başarılar diliyorum” dedi. Bayrampaşa Belediyesi’nin geçen yıl Öğretmenler Günü’nde düzenlediği etkinlikte de Aydın’da yüzlerce fidan dikilmiş ve Bayrampaşalı Öğretmenler Hatıra Ormanı oluşturulmuştu.