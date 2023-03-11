BBDSO'da duygu yüklü konser

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, konuk Nisan Ak’ın şefliğinde sanatseverlere duygu yüklü anlar yaşattı. Nemeth Kuartet grubu da müziğiyle destek verdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, depremde hayatını kaybeden ve yaşam savaşı devam eden vatandaşlarımıza ithafen, ‘Kadınlar Günü Konseri’ ile sanatseverlerin huzuruna çıktı. 2019 yılında Forbes Türkiye tarafından, otuz yaş altı en başarılı otuz isme yer verilen “30 under 30” kulübüne seçilme ayrıcalığına erişen Orkestra Şefi Nisan Ak’ın şefliğinde eşsiz performanslar sergilenirken; Andante Dergisi’nin düzenlediği 2017 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde ‘Yılın Oda Müziği Topluluğu’ seçilen Nemeth Kuartet grubu müziğiyle geceye renk kattı.

Gecenin başında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunun ardından duygularını paylaşan Orkestra Şefi Nisan Ak, “Sizleri burada görmek çok güzel. Kadınlar Günü’nü hep bir arada kutluyoruz. Aynı zamanda yaşadığımız deprem felaketinden ötürü çok üzgünüz. Eserlerimizi de bu açıdan değiştirdik, bugün burada tüm bu hisleri beraber yaşayacağız.” dedi. Hüzünlü anların yaşandığı gecede Besteci Merve Dedeoğlu’nun Çiçekler Süiti isimli bestesi orkestra tarafından seslendirilirken, kalplere dokunuldu. Dinleyiciler arasında yer alan besteci Merve Dedeoğlu sahneye çıkarak orkestra şefi Nisan Ak ve Bursa bölge Devlet Senfoni Orkestrası’na teşekkür etti.

Alkışlarla uğurlandı

Gülen Ege Serter, Şeniz Serter, Pınar Başalak ve Mutlu Varlık Kocaili’den oluşan Nemeth Kuartet grubu ile bütünleşen Ak’ın şefliğindeki orkestra, konser boyunca Bursalıları duygu yüklü bir yolculuğa çıkardı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverler, performansların ardından sanatçıları hayranlıkla alkışladı. Konuk sanatçılar, çiçeklerle sahneden uğurlandı.