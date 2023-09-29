BBKT'nin tiyatro oyunculuk eğitimi kayıtları başladı

Sanatta 25. yılında olan Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT), tiyatro oyunculuk eğitimlerinde yeni dönemini açıyor.

1999 yılında kurulan Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, sanat hayatı boyunca, televizyon ve sahnelere pek çok ünlü yetiştirerek, yönetmen, yazar, ressam, görüntü yönetmeni ve cast direktörü olmak üzere çok sayıda sanatçıyı profesyonel sahnelere gönderdi.

Burhaniye Belediyesi’ne bağlı olarak 25 yıldır faaliyet gösteren BBKT bu yıl da 8 yaşından 18 yaşına kadar bir çok çocuk ve gence tiyatroyu ve sanatı sevdirecek. Tiyatro oyunculuk eğitimi almak isteyenler 26 Ekim tarihine kadar, Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Halk Masası’nda kayıt formları ile başvuru yapabilecekler. 8-13 yaş ve 14-18 yaş olarak 2 grupta planlanan eğitimler için, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun talep bekleniyor.