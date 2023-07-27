BBN hava kargo şirketi İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlara başladı

Litvanya ve Türkiye iş birliğinde kurulan BBN hava kargo şirketi, İGA İstanbul Havalimanı’ndan uçuşlara başladı. Airbus tipi kargo uçağı ile haftada 6 kargo seferi yapacak olan BBN, İGA İstanbul Havalimanı’ndaki 19. kargo hava yolu şirketi oldu.

İGA İstanbul Havalimanı’nda 19. kargo hava yolu şirketi Litvanya ve Türkiye ortaklığında kurulan, BBN Hava Yolları ve Taşımacılık A.Ş oldu. Türk Sivil Havacılığı tarafından ruhsatlandırılan ve aynı zamanda Türk bayraklı bir şirket olan BBN Havayolları ilk kargo uçuşunu, TC-GCA kuyruk tescilli Airbus 321 tipi uçakla dün gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’ndan Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’e transit kargo taşıyarak gerçekleştirdi. Son olarak BBN Hava Yolları, Airbus A321 tipi kargo uçağı ile hafta 6 sefer yaparak kargo taşıyacak.