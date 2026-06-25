BBP'de Ekrem Alfatlı yeniden Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kurultay sonrası yapılan görevlendirmede Ekrem Alfatlı, yeniden Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

BBP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Kurultayda, Genel Başkan Mustafa Destici liderliğinde partinin önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri ve vizyonu yeniden ortaya konuldu. Kurultayın ardından açıklamada bulunan Ekrem Alfatlı, Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanet ettiği dava doğrultusunda, Genel Başkan Mustafa Destici’nin tensipleriyle Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine yeniden tevdi edildiğini belirtti. Kendisine duyulan güven dolayısıyla başta Genel Başkan Mustafa Destici olmak üzere, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine, teşkilat mensuplarına ve dava arkadaşlarına teşekkür eden Alfatlı, Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmet, minnet ve özlemle andıklarını ifade etti.

Alfatlı, BBP olarak devletin bekasını, milletin refahını, ülkenin kalkınmasını, gönül coğrafyasının huzurunu ve Türk-İslam âleminin birliğini önceleyen siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.