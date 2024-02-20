BBP'den Bursa Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'na tam destek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 31 Mart Yerel Yönetim seçimleri ile ilgili basın bildirisi yayımladı. Bildiriden BBP’nin Bursa Büyükşehir’de Cumhur İttifakı’na destek verecekleri yer aldı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin istiklali ve istikbali için bir araya gelmiş olan Cumhur İttifakı bileşenlerinden Büyük Birlik Partisi, Genel Merkezimizin, istişareler sonucu almış olduğu karar çerçevesinde Tüm büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanlıklarında Cumhur İttifakı’nın adaylarının desteklenmesi kararı alınmıştı. Bu karar doğrultusunda cennet Bursa’mızda uzun yıllar başarılı bir çalışma yürüten mevcut Büyükşehir Belediye başkanımız Alinur Aktaş’ın yeniden seçilmesi konusunda tüm teşkilatlarımız ile birlikte destek olma kararı aldık. Güzel Bursa’mızda tüm ilçe belediye başkanlıklarında , Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adaylarının , seçimleri kazanması için, Büyük Birlik Partisi olarak gereken hassasiyet ,fedakarlık ve gayrette bulunacağız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerimizin tamamında, Cumhur ittifakına inanmış hemşehrilerimizin teveccühleri ile ezici üstünlükle seçimlerinkazanılacağına inanıyoruz” denildi.

Açıklama şöyle devam etti; “Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde Büyük Birlik Partisi adayları , AK Parti listelerinden seçimlere girdiğinden dolayı, bu ilçelerde Büyük Birlik Partisi olarak belediye başkanlığı ve belediye meclis üyesi adayları göstermiyoruz. Ayrıca, kalan 14 ilçenin 13’ünde belediye meclis üyelerimiz ile seçimlere kendi adımız ve amblemimiz, Mustafakemalpaşa ilçemizde de belediye başkan adayımız ve belediye meclisi üyesi adaylarımız ile seçimlere giriyoruz. Gerek adaylarımız, gerekse parti teşkilatlarımız istekli, gayretli ve ümitli bir seçim süreci geçirmek ve seçimden büyüyerek çıkmak için motive olmuş durumdadır. Bu istikamette vatanı, milleti, namusu haysiyeti ve şerefi için en yüksek riskleri göze alan Büyük Birlik Partisi’nin âlî çıkarları ikinci sırada gelir. 2009 yerel seçim arifesinde dava arkadaşlarımızla birlikte şehit olan Ebedi Siyasi Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasi vasiyetini tüm Türkiye kamuoyuna hatırlatmayı borç biliriz. Şehidimizin son mitinginde ‘Yaratılanı yaratandan ötürü sevin, bu seçimde size taş atana siz bir gül atın; sevgi tohumları atın’ diyen Muhsin Başkanımızın dil ve üslubunu bu seçimlerde iktidarından muhalefetine kadar tüm siyasi partilere hatırlatmayı borç biliriz. Ne diyordu cennet mekân Muhsin Başkan “Seçimler kavga aracı olmasın. Sel gider kumu kalır. Bu seçimde gidecek ama siz akraba olarak komşu olarak kalacaksınız. Hiç bir zaman üslubunuz yüz yüze bakmayı engelleyecek şekilde olmamalıdır’. Seçimlerin Bursa’mıza, dava arkadaşlarımıza, ülkemize, gönül coğrafyamıza, Türk İslam alemine ve Cumhur İttifakı’mıza hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum”