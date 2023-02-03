BBP'den, Cumhur ittifak ortaklarına ziyaret

Ziyaretlerle ilgili olarak açıklama yapan BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu, "Tüm gayretimizle Cumhur İttifakının yanında olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi için parti olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz" dedi.

Ziyaretle ilgili AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da yaptığı açıklamada “Büyük Birlik Partisi Silivri İlçe başkanı Sn. Ramiz Aksu ve yönetimini İlçe başkanlığımızda misafir ettik. Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa ederken, 14 Mayıs seçimlerimizi Birlik, İrade ve Zafer diyerek taçlandıracak ve yolumuzu bu şuurla beraber yürüyeceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Adayımız belli kararımız nettir. Cumhur ittifakı olarak var gücümüzle çalışacağız” dedi.