BBP’den Silivri çıkarması

Gerçekleşen ziyarete BBP MKYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Erol Hacıgül, BBP İl Başkan Yardımcılarından Sinan Abdullah Azder, Esenler İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Daslkılıç, BBP İl ve Kurultay Delegesi, BBP Silivri Kurucu Kadın Kolları Başkanı Hacere Aksu, BBP Silivri İlçe Teşkilat Başkanı Ümit Serdar, BBP Silivri Kadın Kolları Başkanı Selin Sarı, BBP İl Yöneticisi Kadir Atalay katılanlar arasındaydı.

BBP MKYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Erol Hacıgül'ün Silivri programı kapsamında kamu kurumları, STK ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretler sırasında vatandaş tarafından son derece sıcak karşılanan heyet üyeleri gördükleri ilgiden son derece memnun oldukları gözlerden kaçmadı. BBP'liler Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Vergi Dairesi Müdürü Kadriye Çetin, İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Telat Deniz'ın yanı sıra bir dizi esnaf ziyaretinde de bulundular.

BBP Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu gerçekleştirdikleri temaslar hakkında yaptığı kısa değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Bizlere gösterilen teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. Halkımız müsterih olsun. BBP var olduğu sürece sorunlara çözüm noktasında millet menfaatine uygun hareket etmeye devam edecektir. Bizler bunu Silivri'de yaşıyoruz. Halkımızın oyları BBP Partisine ve Cumhur İttifakına kayma eylimindedir. Ve hızlı bir şekilde de devam etmektedir.

Çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Merhum Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nu da anmadan geçmek istemiyorum. Ayrıca Genel Başkanımız Mustafa Destici ise ülkemizin sorunlarından olan emekliler, çiftçilerimiz, EYT ile ilgili ve bunun gibi sorunların çözümü noktasında TBMM'sinde gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Aynı gün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Silivri programı ile denk gelmesi sonucu bazı kurumlarımızı da ziyaret edemedik.

Buradan Genel Başkanımız Mustafa Destici'ye teşekkür ediyorum. Ayıca Genel Başkanımız, Silivri'ye sevgi selamlarını gönderdi" dedi.

Ziyaretler sırasında BBP, MKYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Erol Hacıgül ise şunları kaydetti: "Bizler bugün buraya geldik. Silivri İlçe Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar kapsamında esnaf ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Bizler Ankara'da Genel Başkanımızla omuz omuza vererek vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenerek üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Emeklilerimizin, EYT'lilerin, çiftçilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın sorunlarını tüm Türkiye'yi gezerek notlar alarak Genel Başkanımıza ileterek TBMM'sinde bunları dile getirilmesi ve sorunların çözüm noktasında gerekli çalışmaları yapmaktayız. Bunların bir örneğini de Silivri'de birebir yaşadık. Ziyaretlerimizde notlarımızı da aldık" dedi.