BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı: 'Doğal kaynaklarımız bulunması 1-2 yıla vatandaşın cebine de yansıyacaktır'

Doğalgaz ve petrolün bulunmasıyla doğal kaynaklarımıza sahip çıkıldığını ve mutlak suretle önümüzdeki süreçte vatandaşında cebine yansıyacağını ifade eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. bölge. 1. sıra milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, “Çünkü biz bunları ithal eden, bunlara döviz ödeyen milletiz. Milyarlarca dolar para veriyoruz. Ama artık doğal kaynaklarımız bulunmasıyla 1-2 yıla vatandaşın cebine de olumlu yansıyacaktır. Miting alanlarında da belediye başkanı olduklarını unutarak teröristlere selam veriyorlar. Millet ittifakı, PKK, YPG, PYD’ye terör örgütü diyemiyor. Terörle, vatan hainleriyle, memleket ve millet düşmanlarıyla işbirliği yapanlara bu millet asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli cumhurbaşkanlığı yetkisini vermez. Namerde muhtaç olmayacağız. Borç alan emir alır. Ne borç alacağız. Ne de emir alacağız” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. bölge. 1. sıra milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, BBP Bursa İl Başkanı Haldun Filizli, Alperen Ocakları Bursa İl Başkanı Ferhat Levent ve parti teşkilatı Tarihi Merinos Tren İstasyonu’nda karate camiasıyla bir araya geldi. Bursa Karate camiasını bir araya getiren Alfatlı, 1981 yılından beri karate ile uğraştığını, spora gönül vermiş hocaları ve mensuplarıyla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sporun özellikle gençlerin sosyalleşmesi ve kötü alışkanlıklardan korunması için çok önemli olduğunu ifade eden Alfatlı, BBP olarak amatör sporların desteklenmesi konusunu her platformda dile getirdiklerini söyledi.

Yemekten önce ise İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuşan Alfatlı, savunma sanayisinden Togg’a, doğalgazdan petrole, miting alanlarından terör örgütlerine kadar bir çok konuşa değindi. Alfatlı yaptığı açıklamada şu cümleler yer verdi;

“Bursa Büyük Birlik Partisi 30 yıl sonra ilk defa barajsız bir seçime giriyor. Bu barajsız seçimde BBP’ye inanılmaz bir teveccüh var. Bu seçim milli ve yerli olanlarla, sırtını Amerika’ya, İsrail’e, AB’nin emperyalistlerine, Ermenistan’a ve terör örgütüne dayayanların bir seçim olarak görüyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı geri döndü. O esnada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün marjinal ve sol gruplarla iş birliği içerisine girdi. Hemen akabinde terör örgütlerinin şubesi HDP ile işbirliği yaptı. Kapalı kapılar ardında ne konuştukları belli değil. Şu anda HDP’nin sözcüleri ‘biz Kılıçdaroğlu’nun destekliyoruz’ diyor. Bu seçim, Türkiye’nin istiklali ve istikbali seçimidir. Alanlardan görülen o ki, vatandaşlarımız yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçecek. Gazi meclisine de büyük çoğunluğu Cumhur İttifakı’ndan olmak suretiyle, BBP’ye yer verecektir. Teröristlerle işbirliği yapan ve vatan hainleriyle nasıl mücadele edildiğini de gazi meclisimizde göstereceğiz. Bu seçimlerde vatandaşlarımızın iki oyundan biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, diğeri ise BBP’ye olacaktır.”

“Meydanlardan teröristlere selam veriyorlar”

Millet İttifakı bugüne kadar söylediğini tam tersini yaptığını ifade eden Alfatlı, “Partili cumhurbaşkanı adayı, onun yanı sıra partili cumhurbaşkanı yardımcıları da var. Bunların yanı sıra, HDP, PKK ve terör örgütleri de yanlarında. Şimdi aleni işbirlikleri meydanlarda görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı vatandaşlarımız cumhurbaşkanı yardımcısı olsun diye mi seçti. Meydanlarda boy gösteriyorlar, ama şehirlerine uğramıyorlar. Şehirlerinin problemleriyle ilgili hiçbir şey yapmıyorlar. Miting alanlarında da belediye başkanı olduklarını unutarak teröristlere selam veriyorlar. Ama göreceksiniz 14 Mayıs günü, milletimiz bunları sandıklara gömecektir. Vatandaşlarımız onlardan adam gibi İstanbul’da Ankara’da hizmet bekliyor. Siyasi parti başkanlarının peşlerinde geziyorlar. Güya onlarda güçlendirilmiş parlamenter sisten getireceklerdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hoşlarına gitti. Bir tane partili cumhurbaşkanı adayı vardı. Şimdi ise birçok yardımcısı var. Nerede kaldı savundukları güçlendirilmiş parlamenter sistem. Eğer samimi olsalardı, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları milletvekili adayı olmaları gerekiyordu. Sonra TBMM’de değiştirebiliyorsanız parlamenter sisteme geçin. Ama samimiyetsizliklerini görülüyor” dedi.

“Terörle, vatan hainleriyle, memleket ve millet düşmanlarıyla işbirliği yapanlara bu millet asla cumhurbaşkanlığı yetkisini vermez”

Biz Cumhur İttifakı olarak, dünyanın en gelişmiş İHA, SİHA savaş gemisi olan TCG Anadolu’dan, Kızılelma’dan, savunma sanayisinden, terörle mücadeleden, doğalgazdan, Gabar’daki petrolden, uzay sanayisinden, Togg’dan, üretimden ve istihdamdan bahsettiklerini belirten Alfatlı, “Kılıçdaroğlu çıkıp ‘soğan’ diyor. Çıkıp ‘domates ve biber’ diyor. Allah aşkına ilk önce bir teşekkür edin. Tabi, soğan, domates hayat pahalılığı da önemli. Ama siz ABD’den getireceğiniz kişilere uzay ve savunma sanayisini teslim edemezsiniz. Bizim çocukların yaptıklarına sahip çıkacağınızı söylemiyorsunuz. PKK, YPG, PYD’ye terör örgütü diyemiyorsunuz. Bunların uzantılarıyla iş birliği yapıyorsunuz. Hani Meral Akşener, ‘YPG, PYD ve PKK eşittir HDP’ diyordu. Artık milletimiz bunları yutmuyor. Artık milletimizin bunlara karnı tok. Evet ekonomik sıkıntı ve sorunlar var. Ama terörle mücadelede gelinen bir nokta var. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde, YPG, PYD, PKK ve İsrail yapılanmasına güvenlik güçlerimizin nasıl mücadele verdiğini görüyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, her gün temizlik yapıyor. Dönüp bir cümle söylemiyorlar. Terörle işbirliği yapanlar, vatan hainleriyle işbirliği yapanlar, memleket ve millet düşmanlarıyla işbirliği yapanlara bu millet asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli cumhurbaşkanlığı yetkisini vermez. Bu yetki, bizim gönül coğrafyamız da yetkisidir. Bu yetki Türk İslam dünyasının da yetkisidir. Bu yetki Türk Devletleri Teşkilatı’nın da yetkisidir. Bu yetki emperyalistle mücadele eden büyük Türk milletine verilmiş bir yetkidir. Bunlara asla bu yetkiyi bu millet vermeyecektir. Bunlar net değil, flular. Ne yapmak istediklerini herkes çok iyi biliyor. Milletimiz bu oyuna gelmeyecektir” diye konuştu.

“Doğal kaynaklarımız 1-2 sene sonra vatandaşımızın da cebine yansıyacaktır”

Savunma sanayisi ve teknolojideki gelişmeler, yerli ve milli Togg, batarya fabrikası, İHA, SİHA, yerli savaş uçaklarımız ve tanklarımızla milletim gurur duyduğunu ifade eden Alfatlı, “Bunun yanı sına emperyalistlere ihtiyacımızın olmadığı görülüyor. Bunun yanında birde bu ürünler katma değeri yüksek ürünler. Bu ürünlerle ilgilenen gençlerimiz artık Avrupa kapılarına gitmiyor. Burada bunların yapıldığını görüyor. İstihdam alanları oluşuyor. Doğalgaz ve petrolün bulunmasıyla doğal kaynaklarımıza sahip çıkıyoruz. Mutlak suretle önümüzdeki süreçte vatandaşımızın da cebine yansıyacaktır. Çünkü biz bunları ithal eden, bunlara döviz ödeyen milletiz. Milyarlarca dolar para veriyoruz. Ancak teknolojisi ve kaynakları onlarda olduğu için elimiz kolumuz bağlanıyor. F16’ları vermeyeceklerini söylediklerinde ne yaptık. Vermezseniz yaparız dedik. Bu milletimizin, Anadolu insanımızın özgüvenini de arttırıyor. O yüzden bütün bunlar ekonomik anlamda da önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde vatandaşımızın cebine girecektir. En güzel örneğini doğalgazda yaşadık. Dış ticaret açığımızın kapatılmasıyla paramızın değerlenmesi, ihracatımızın artması, üretim, yatırım ve istihdamın da gelişmesiyle de vatandaşımız zenginleşeceğiz. Namerde muhtaç olmayacağız. Borç alan emir alır. Ne borç alacağız. Ne de emir alacağız” dedi.

Alfatlı, bir diğer ziyarette ise meslektaşlarıyla bir araya geldi. Alfatlı, kendisinin de üyesi olduğu Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı İhsan Akar ve yönetim kurulunu ziyaret etti. TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nazım Tekelioğlu, TÜRMOB Delegesi Ebubekir Şimşek ve Ali Kara’nın da hazır bulunduğu ziyarette mesleğin sorunları ve çözümleri için istişarelerde bulunan Alfatlı, milletvekili seçilmesi durumunda Yeminli Mali Müşavirlerin sorunlarının takipçisi olacağını ifade etti. Meslektaşlarının yaşadığı sorunlara dikkat çeken Alfatlı, “Büyük Birlik Partisi listelerinde üç tane meslek mensubu kardeşimiz var. Meslektaşlarımın sorunlarını en iyi bilen birisi olarak çözüm yollarını da biliyorum. Odamızın ve meslektaşlarımın sorunlarını çözünü siyaset üstü bir yaklaşımdan geçiyor. Helal kazançlarımızı, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimine her türlü katkıyı koyma adına milletvekili seçilmem durumunda olayın siyaset üstü takipçisi ve değerli meslektaşlarımın Ankara’da temsilcisi olacağıma söz veriyorum. Önümüzdeki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kentimize, ülkemize, meslektaşlarımıza hayırlar getirmesini Cenabi Allah’tan temenni ediyorum” diye konuştu.

Alfatlı’nın ziyaretlerine Bursa İl Başkanı Haldun Filizle ve BBP Bursa Milletvekili adayları Mali Müşavirler Hüseyin Yenidoğan ve Ozan Aydın da eşlik etti.