BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı: 'Şehit liderimizi unutmadık, unutturmayacağız'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu aramızdan ayrılışının 17. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 17’inci yılında da unutmadıklarını belirten Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Aradan 17 yıl geçmiş olmasına rağmen ona duyduğumuz özlem ilk günkü kadar tazedir. İnancıyla, davasına olan sarsılmaz bağlılığıyla, ilkeleriyle, vakur duruşuyla, üslubuyla ve örnek şahsiyetiyle merhum Muhsin Yazıcıoğlu, bu milletin yetiştirdiği en kıymetli dava adamlarından biri olarak gönüllerdeki yerini daima korumaktadır. Bizler de onun zorluklar karşısında yılmadan sürdürdüğü inançlı, ahlaklı ve ilkeli mücadelenin takipçileri olarak; aziz hatırasını yaşatmayı, emanetine sahip çıkmayı ve ortaya koyduğu dava anlayışını gelecek nesillere aktarmayı görev biliyoruz" dedi.

25 Mart 2026 tarihinde saat 08.30’da, Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak Ankara’da kabri başında olacaklarını belirten Alfatlı, "26 Mart 2026 Perşembe günü Bursa Ulu Cami’de yatsı namazı öncesinde düzenlenecek. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu, yol arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi dualarla anacağımız bu anlamlı programa tüm hemşehrilerimizi ve gönül dostlarımızı davet ediyoruz" diye konuştu.