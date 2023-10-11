Bursa Aydınlar Ocağı’nın Şadırvanlı Han’da gerçekleşen Ekim ayı konuğu Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı oldu.

Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Türkiye’nin Ortadoğu, Filistin ve İsrail ilgili ile ilgili stratejisi başta olmak üzere, yaşanılan ekonomik gelişmeler ve 2024 yılında nasıl bir ekonomik sürece hazırlanmamız ve mevcut durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alfatlı, “Siyonist İsrail başta Ortadoğu, dünya ve insanlık için durdurulması gereken tehdit haline gelmiştir. Yayılmacı ve işgalci politikası İsrail’in kurulduğu ilk günden itibaren devam etmektedir. Dünya barışını savunduğunu söyleyen ülkeler, bu acımasız ve vicdansız katliamlara bir an evvel dur demelidir. 1946 yılında yüzde 15 olan İsrail toprakları, bugün yüzde 85 oranına çıkmıştır. Filistin halkını dar bir alana hapsetme düşüncesi son yıllarda giderek artmaktadır. Son yaşananlarla ilgili dünya devletlerinin İsrail’i masum gösterme çabaları onların iki yüzlülüğünün en büyük kanıtıdır” dedi.

"HDP, kapatılmak için elinden geleni fazlası ile yapmaktadır"

Son genel seçimlere ve önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin düşüncelerini de açıklayan Alfatlı, ”Özellikle darbe Anayasasından bir an evvel kurtulma, siyasi partiler ve seçim kanunlarının demokratik hale getirilmesi olmazsa olmazımız olmalıdır. Hazine yardımı noktasında düzenleme şart. Son genel seçimlerde devletten hem hazine yardımı alan hem de seçimlere başka bir siyasi parti logosu ile giren bölücü terör örgütü şubesi gibi çalışan HDP’ye verilen hazine yardımının nereye gittiği bellidir. HDP, kapatılmak için elinden geleni fazlası ile yapmaktadır. Hem hukuken hem de milletin vicdanında zaten kapatılması da gerekmektedir. Yüzde 3 seçim barajını geçen siyasi partilere bütçenin iki bin 500’de biri oranında yardım verilmektedir. Bunun seçime giren tüm siyasi partilere dağıtılması gerekmektedir” diye konuştu.

"Yatırımın, üretimin ve istihdamın artması, ihracatın artması ile de dış ticaret açıklarının kapatılması şart"

Mevcut ekonomik durum üzerine de konuşma yapan ülkenin ekonomi politikalarında sıkı para politikasına dönüldüğüne dikkat çeken Alfatlı, "Mevcut durumu değerlendirecek olursak 2024 yılının 2023 yılından daha zor geçeceğini düşünüyorum. Mevcut durumu sadece faize, indirgeyemeyiz. Yatırımın, üretimin ve istihdamın artması, ihracatın artması ile de dış ticaret açıklarının kapatılması şart. Bununla eşgüdümlü olarak da hayat pahalılığı ve enflasyonun bir an evvel düşürülmesi gerekiyor. Tüm dezavantajlı kesimleri koruyacak, vergiyi tabana yayacak, dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri yani çok kazanandan çok, az kazanandan az alacak bir vergi sistemi getirmemiz gerekiyor” diyerek görüşmesini tamamladı.

Konuşmanın ardından soru cevap bölümündeki sorulara da yanıt veren Alfatlı’ya Bursa Aydınlar Ocağı Başkanı Ali Seydi Çakırel de teşekkür etti.