BBP Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Silivri'den destek istedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda 3. bölge Milletvekili adayı olan Bayram Karacan, Milletvekili adayı Sinan Abdullah Azder ile İlçe Başkanı Ramiz Aksu ev sahipliğinde Silivri’de saha çalışmalarını sürdürdü.

Büyük Birlik heyetinin ilk durağı Esnaf ve Sanatkârlar odası oldu. Başkan Nuray Koçer tarafından karşılanan heyet, 14 Mayıs seçimlerinde destek talebinde bulundu.

Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Karacan ve Azder ile beraberindekiler sırasıyla Muhtarlar Derneği ve Ziraat odasını da ziyaret etti.

“Teşkilat mensuplarımızla Silivri’deyiz”

“Gerçekleşen ziyaretler sonrasında açıklama yapan Karacan “28 dönem milletvekili seçimlerinde de İstanbul 3.bölgeden 1.sıradan milletvekili adayıyım. Bugün seçim çalışmaları kapsamında teşkilat mensup arkadaşlarımıza birlikte aday arkadaşlarımıza birlikte Silivri’deyiz. Silivri İstanbul’umuzun en güzide ilçelerinden biri, özellikle sakinliği ile nezihliği ile, son yıllarda da Gözde olan ilçelerden biri. Bugün burada önce esnaflar odasını ziyaret ettik, Nuray başkanımıza güzel bir sohbet ettik, sağ olsun bizi kabul ettiler, ardından esnafımıza selam verdik, programımıza göre Ziraat odasına ve diğer ziyaret edeceğimiz yerlere geçeceğiz”

“Arkadaşlarımızın tamamı kendi bütçeleriyle bu siyasetlerini yürütüyorlar”

“Bu seçimde ilk defa Büyük Birlik Partisi 30 yıldan beri ilk defa barajsız bir seçime girecek, dolayısıyla daha önce vatandaşlarımızın oy verirken tereddüt ettiği “baraj var size oy versek bile oyumuz boşa gider” durumu ortada yok. Şimdi bu seçimde Büyük Birlik Partisi barajsız direkt verdiği oyun karşılığı alacak seçmenimiz. Büyük Birlik Partisi 30 yıllık siyasi hayatı boyunca devlet hazinesinden bir kuruş para almadan siyaset yürüyüşünü devam ettiriyor. Diğer siyasi partilerin adayları, teşkilatları devlet hazinesinden alınan hatta diğer kaynaklarla siyaset yapıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın tamamı kendi bütçeleriyle bu siyasetlerini yürütüyorlar. Dolayısıyla bu vatandaş nezdinde çok kıymetli olması lazım, bizim nezdimizde çok kıymetli. O yüzden vatandaşımızın da bizim bu duruşumuzu bizim bu mücadelemizi takdir etmesini bekliyoruz.”

“Bu sefer büyük birlik diyoruz”

“Biraz önce ifade ettiğim gibi 30 yıllık siyaset geçmişimizde ilk defa barajsız bir seçime giriyoruz ve bu sefer Baraj yok bu sefer büyük birlik diyoruz” dedi