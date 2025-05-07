BBP Genel Başkanı Destici: 'Bizim yerimiz net bir şekilde Pakistan'ın yanıdır'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Pakistan bizim hem kardeş hem de dost ülkemizdir. Dolayısıyla da Pakistan’ı kim hedef alırsa, Pakistan’a kim kötülük etmeye çalışırsa, Pakistan’la kim savaşmaya kalkarsa bizi karşısında bulur ve bizim yerimiz net bir şekilde Pakistan’ın yanıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde haftalık olağan basın toplantısı düzenledi. Destici, basın toplantısında terörle mücadele, Hindistan ve Pakistan arasında yükselen gerilim ve Özgür Özel’e gerçekleştirilen saldırı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin terörle mücadelesinin sürdüğünü ve şehitler vermeye devam ettiğini belirten Destici, Irak’ın kuzeyinde Pençe Operasyonları sırasında hayatını kaybeden İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı diledi. Destici, kamuoyunun dikkatinin bir haftadır başka bir cenaze törenine çekildiğini belirterek, "Sahte bir nezaket gösterisi, üzüntü gösterisi benim ve arkadaşlarımın tenezzül edeceği bir davranış biçimi asla değildir. Oluşturulmaya çalışılan atmosferi ibretle izledik ve artçıları da izlemeye devam ediyoruz. Öyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ki tırnak içinde ‘Bir tek mülk edinilmemiş, ikinci bir kazak alınmamış.’ Böyle sürülen bir hayat mücadelesi ortaya konulurken ya da kamuoyuna bu enjekte ya da enfekte edilirken ama bunları misliyle tekzip eden yeterli belge, bilgiler kamuoyunda dolaşıma sokuldu. Bunların gerçek olmadığı çok net bir şekilde gösterildi. Velev ki bu ifadeler doğru bile olsa aziz ve necip Türk milletine 40 yıldır yaşatılan acıları örtmeye yetmez. Açık konuşalım konuyla da bir ilgisi yok. Aslında bunlar bizim işimiz de değil. Lakin gerçeği, sahteyi, samimiyeti, ikiyüzlülüğü, vatanseverliği ve ihaneti birbirinden ayıracak akla da izana da sahibiz. Bakın biz birkaç gün önce toprağa verdiğimiz, sözlerimin başında rahmetle yad ettiğim aziz şehidimiz Uzman Çavuş Önder Özen’in babasının fotoğrafına iğne takılmasına kızının cümlelerini burada sizlerle paylaşacağım. ‘Babamın canı acır’ diye itiraz eden 4 yaşındaki evladı Alya’nın yarın hepimize soracağı, ‘Çocukluğundan beri kanlı terör örgütü PKK’nın mensubu olduğunu ifade eden teröristbaşı Apo’yu babam diye sunan birinin tabutuna neden bu şanlı Türk bayrağına sardınız’ sorusuna hangi cevap verilecektir? Bu ve benzer durumlar yüreğimizi yakmaya, acılarımızı artırmaya devam etmektedir. Terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınır" ifadelerini kullandı.

"Pakistan’ın Müslüman olması feda edilebilir bir hedef haline getirmektedir"

Hindistan’ın Pakistan’a saldırısına ilişkin konuşan Destici; Pakistan’ın ABD, Çin, Rusya ve AB arasında yaşanan gerilim ve bölgede yeniden oluşturulmaya çalışılan dengelere kurban edildiğini savundu. Türkiye’nin Pakistan’a özel bir hassasiyeti olduğunu dile getiren Destici, "Pakistan bizim hem kardeş hem de dost ülkemizdir. Dolayısıyla da Pakistan’ı kim hedef alırsa, Pakistan’a kim kötülük etmeye çalışırsa, Pakistan’la kim savaşmaya kalkarsa bizi karşısında bulur ve bizim yerimiz net bir şekilde Pakistan’ın yanıdır. Bakın Pakistan’ı Hindistan’la yaşadığı siyasi itilaflar değil, Müslüman olması feda edilebilir bir hedef haline getirmektedir. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Batı, Pakistan’ı feda edecektir. Sadece bu durum bile bizim Pakistan’ı kayıtsız ve şartsız desteklememiz için yeterli bir sebeptir. Geçmişte yaşanan çok sayıda benzer hadisede söz konusu Müslümanlar olduğunda hukukun, insan hayatının, insan haklarının ve insanlığın ortak değerlerinin yok sayılmış olduğu gerçeği bu konuda hem endişelerimizi artırmakta hem de ne kadar haklı olduğumuzu da ortaya koymaktadır" dedi.

Özgür Özel’e saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı bir kez daha kınayan Destici, "Bu saldırıyı sadece CHP Genel Başkanı’na değil siyaset kurumuna yapılmış olarak görüyoruz. Özel’e bir kez daha şahsım ve camiam adına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından kendisiyle de yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde hem bu dileklerimi ilettim hem de kendisinden de bu saldırının nasıl gerçekleştiğine dair de bilgileri aldım. Elbette öncelikle saldırganın hukuk önünde hak ettiği cezayı almasını diliyoruz ve bunun takipçisi olunduğunu da ifade ediyoruz. 2004 yılında dört çocuğunu öldürmeye teşebbüs eden, iki çocuğunu öldürüp, iki çocuğunu da yaralayan, bunların dışında da çok sayıda suçun faili bir caninin 2020 yılında tahliye edilmesi, yıllardır hukuk sistemimizin en büyük zaaf noktası olan milletimizi suça karşı korumakta yetersiz kalan ve milletimizin adalete olan güvenini zedeleyen çok önemli sayısız problemden birisi olarak karşımızda durmaktadır. Bu yanlıştan acilen ve ivedilikle dönülmeli, mutlaka bu ve benzer suçlar için tahliyesiz müebbet ve en önemlisi de idam cezasının geri getirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Destici, konuşmasının ardından Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Teşkilatı’ndan ayrılarak Büyük Birlik Partisi’ne geçen bin 200 üyeyi temsilen eski il başkanı ve yardımcılarına rozetlerini taktı.