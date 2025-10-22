BBP Genel Başkanı Destici: 'Kıbrıs'ta yaşayan Türkler bizim vazgeçilmezimizdir'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Kıbrıs’ta yaşayan Türkler bizim vazgeçilmezimizdir. Biz bir milletiz. Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezindeki programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek, "Seçim sonuçlarının KKTC halkı, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum. Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duyuyoruz. Kıbrıs’ta yaşayan Türkler bizim için vazgeçilmezdir. Biz bir milletiz. Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Destici, "Seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman seçim akşamı yaptığı açıklamada, bütün bu görüşmelerde Türkiye ile istişare halinde olduğunu, Türkiye’den habersiz ya da Türkiye ile konuşmadan başka bir görüşmede bulunmayacağını açıkladı. Bu açıklamasına uygun şekilde cumhurbaşkanlığı yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Buna artık dur denilmeli"

Gazze’de yaşanan saldırılara da tepki gösteren Destici, "7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de katliamlar sürüyor. Resmi rakamlara göre 70 binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Katil İsrail, ateşkesten sonra da 100’ün üzerinde kişiyi öldürdü. Buna artık dur denilmeli" diye konuştu.

"Hak edenin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz"

Destici, gündemdeki Mattia Ahmet Minguzzi davasına da değinerek, "Bir annenin evladı bir çete tarafından öldürüldü. Biz o annenin acısını paylaşıyoruz. Bir kanun teklifi verdik; 15-18 yaş arası çocuk kabul edilen kişilerle ilgili örgütlü suçlarda ceza indirimi olmasın, 18 yaşından büyükler gibi değerlendirilsinler. Henüz Meclise sunulmadı ama çalışma var. 2 sanığa 24 yıl hapis cezası verildi, 2 sanık da beraat etti. Beraat kararlarını doğru bulmuyoruz. Onların da hak ettiği cezayı almalarını bekliyoruz. Çünkü olayda varlar, konuşmalar var, zafer işaretleri var, aileyi tehdit var. Bütün bunlar gün gibi ortadayken beraat etmeleri nasıl o annenin ciğerini parçalıyorsa, bizim de vicdanlarımızı yaralıyor. Ben bu kararı veren hakimi, yargıcı, savcıyı suçlamıyorum. Onlar yasaya göre böyle bir karar verdiler. Bizim problem yasalarımızda, ceza yasalarımızda. Onun için bu yasaların derhal değiştirilmesi, hak edenin yağlı urganın boyunlarına geçmesini istiyoruz. Bu yasaların değişmesini, hak edenin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Destici, Demirci Belediye Başkanı Ramazan Bozlak’a plaket takdim ederek, partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.