BBP Genel Başkanı Destici: 'Müslümanlar sabreder ama günü geldiğinde Kudüs'ün hesabını sorar'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsrail bilmelidir ki, Müslümanlar sabreder ama günü geldiğinde Kudüs’ün de, Filistin’in de, Gazze’nin de elbette hesabını bir gün sorar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik şiddetli saldırılarını kınayarak, İslam ülkelerinin bu saldırılar karşısında sessiz kaldığını ve bu durumdan dolayı tepkili olduğunu dile getirdi. Destici, İslam ülkelerinin İsrail’e karşı daha sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"İsrail’in Savunma Bakanlığı’nın ‘Gazze’yi yok edeceğiz’ sözleri dünyaya açıkça bir tehdittir"

İsrail’in Filistinlileri açlığa ve susuzluğa mahkum bıraktığını belirten Destici, "7 Ekim 2023’ten bu yana ölenlerin sayısı resmi rakamlara göre 65 binin üzerindedir. Gayriresmi rakamlar bunun 100 binin üzerinde olduğunu ifade etmektedir. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. İnanılmaz bir mücadele sergiliyorlar. İnsanlığa ve Müslümanlara ders veriyorlar. Yeryüzüne büyük bir ders vererek savunmalarını ve mücadelelerini devam ettiriyorlar. Soykırımcı İsrail Savunma Bakanlığı’nın ‘Gazze’yi yok edeceğiz’ şeklindeki sözleri dünyaya açıkça bir tehdit ve soykırımın itirafıdır. Aslında dünyadan ziyade İslam dünyasına bir tehdittir. ‘Biz yok edeceğiz, siz de hiçbir şey yapamayacaksınız’ demektedir. Bu saldırılar insanlık değerlerini, uluslararası hukuku ve vicdanı ayaklar altına almaktadır. Gazze’de çocuklar, kadınlar, yaşlılar katledilmektedir. İnsanların evlerinden zorla çıkartılması, göçe zorlanması asla kabul edilemez. Burada bir savaş değil, topyekun bir yıkım ve yok etme siyaseti uygulanmakta, dünyanın gözleri önünde soykırım yapılmaktadır. Büyük Birlik Partisi olarak her zaman mazlum Filistin halkının yanındayız. Bu mesele sadece Filistin’in, Gazze’nin değil, sadece Kudüs’ün değil, insanlığın vicdanının, ümmetin meselesidir. Sessiz kalmak zalimin safında yer almaktır" diye konuştu.

"Sessiz kalan İslam ülkeleri, soykırımcı İsrail’in safında yer almaktadırlar"

İslam ülkelerinin İsrail’in soykırımına gerekli tepkileri vermediklerini ve bu durumun neredeyse 3 yıldır devam ettiğini ifade eden Destici, "Bugün sessiz kalan İslam ülkelerinin sözde liderleri açıkça terörist soykırımcı İsrail’in safında yer almaktadırlar. İsrail’e yönelen füzeleri, bombaları kendi hava sahalarında imha edip, İsrail’in Müslümanlara gönderdiği füzelere yol verenler, terörist İsrail’in, soykırımcı İsrail’in yol arkadaşlarıdır. Onlar sözde Müslüman’dır. Büyük Birlik Partisi olarak ve Türk milleti olarak terörist İsrail’in Gazze’ye yönelik bu yeni kara saldırısını da en güçlü şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz. Uluslararası toplum artık ikiyüzlü tavrını bırakmalı, bu zulme karşı net bir duruş sergilemelidir. Birleşmiş Milletler sadece açıklama yapmakla yetinmemeli, fiili yaptırımlarla İsrail’i artık durdurmalıdırlar. Birkaç gün önce İslam İşbirliği Teşkilatı Katar’da toplandı. Cumhurbaşkanımızın konuşmalarının dışında güçlü bir tepki duyuldu mu İsrail’e karşı? Toplantının sonucu ne? Var mı sonuç? Türkiye’nin ‘İsrail’e tam bir ambargo uygulansın’ teklifi kabul edilmedi. Bu sözler Türkiye dışında başkası tarafından tekrar edilmedi. Tıpkı Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘İsrail artık laftan anlamıyor’. İsrail’e karşı tüm İslam ülkeleri İspanya’nın gösterdiği tavrı gösteremiyorlar. İspanya gibi net tavır ortaya koyan dünya ülkelerini de yanına alarak İsrail’e karşı net bir tavır, karşı duruş, ilişkileri kesmek ve tamamen ambargo koymak gerekir. Büyük Birlik Partisi olarak susmadık ve susmayacağız. Boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz. Filistin halkının yanında, Gazzeli kardeşlerimizin yanında, Kudüs davasının arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kudüs, üç dinin de kutsal kabul ettiği bir şehirdir"

Kudüs’ün üç din tarafından önemli görülen manevi bir şehir olduğunu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu durumu görmezden geldiğini belirten Destici, "Kudüs, üç dinin de kutsal kabul ettiği bir şehirdir: Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik. Gidip görenler, bunu çok net bir şekilde de anlar. Ancak biz Müslümanlar için özel bir manevi değere sahiptir. Çünkü bizim ilk kıblemizdir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sav) oradan Mirac’a yükselmiştir. Bu yüzden Müslümanlar için vazgeçilmezdir. İsrail bilmelidir ki Müslümanlar sabreder ama günü geldiğinde Kudüs’ün de, Filistin’in de, Gazze’nin de elbette hesabını bir gün sorar. Bu hakikati görmezden gelmek ve siyasi söylem malzemesi haline getirmek, bu gerçekleri asla değiştirmeyecektir. Kudüs hiçbir şekilde tek taraflı politikaların ve siyasi çıkarların konusu olamaz. Türkiye, Kudüs’ün barış ve adalet temelinde korunması yönündeki kararlı duruşunu sürdürecektir. Filistin halkının haklı davası, uluslararası toplumun ortak vicdanı olmaya devam edecektir" dedi.

Düzenlenen basın toplantısının ardından Destici, basın mensuplarına ve partililere üzüm ikramında bulundu ve sohbet etti.