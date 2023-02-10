BBP Genel Başkanı Destici Osmaniye'de

İnönü'den afet bölgesine yardım devam ediyor

İnönü'den afet bölgesine yardım devam ediyor

Kahramanmaraşlı depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi

Kahramanmaraşlı depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi