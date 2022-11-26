BBP heyeti sokak sokak dolaşıp vatandaşları mitinge davet etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Kocaeli’de gerçekleşecek miting öncesi sahaya indi. Eren ve beraberindeki heyet, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin mektubunu vatandaşlarla buluşturuldu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci’nin katılımıyla Koceli’de gerçekleştirilecek miting öncesi, ile gelen BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren sahaya çıktı. İzmit’i sokak sokak dolaşan Eren’e, BBP Kocaeli İl Başkan Kaan Şengil, BBP ve Alperen Ocakları İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve partililer eşlik etti. BBP heyeti dükkan ve mağazaları ziyaret ederek Genel Başkan Mustafa Destici’nin mitinge davet mektubunu vatandaşlarla buluşturdu. Genel Başkan Yardımcısı Eren’in, girdiği bir esnaf lokantasında döner kestiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

“İki gün önceden gelerek halkımızın nabzını görelim dedik”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, “Büyük Birlik Partisi 7 bölgede miting yapacak birinci mitingini Malatya’da ikincisini Denizli’de gerçekleştirildi. Üçüncü mitingi Kocaeli’de yapacağız biz de iki gün önceden gelerek halkımızın nabzını görelim dedik. İnsanlarımız nasıl partimize teveccüh nasıl, bunu görmek için sahaya indik. Buradaki alışveriş merkezlerimizde il başkanı ve koordinatörümüzle halkımızı selamlayalım, dedik. Allah’a çok şükür halkımızın bize teveccühü çok fazlaydı, yarın da mitingimiz var. Gördüğümüz kadarıyla, on binlerce insan mitingimize katılacağına söz verdi. Biz de onlardan sözlerini aldık, yarın Kent Meydanı’ndaki mitingimize tüm Kocaelilileri davet ettik. Genel Başkanımızın önderliğinde sadece Kocaeli halkına hitaben ve sadece Kocaeli’deki vatandaşlarımızı çağırdık, diğer partiler gibi biz toplama miting yapmıyoruz, yerinde mitingler yapıyoruz. Mitinge Kocaeli halkımızın desteğini bekliyoruz, teşkilatımızın gücünü burada görmüş olacağız” dedi.