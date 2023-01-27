BBP İl Başkanı Şengil gazileri unutmadı

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, iyileştirmelerle gazilerin yaralarının sarılmaya çalışıldığını belirterek, "Gerek malul ve gazi statüsündeki gazilerimizin, gerekse bu statü içerisinde olmayıp da vatanını ve milletini korumak amacı ile görevi başındayken yaralanan gazilerimizin arasındaki farklar sonlandırılmalıdır. Bu şekilde yapılacak düzeltmeler neticesinde mağduriyet yaşayan binlerce gazimiz hak ettiği değere kavuşacak" dedi.

BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, gazilere yapılan iyileştirmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’de askerlik görevini icra ederken yaralanan güvenlik güçlerinin büyük bir kısmına ’travma sonrası stres bozukluğu’ teşhisi konulduğunu söyleyen Şengil, gazilere ’vazife malullüğü aylığı’ bağlandığını ifade etti.

"Tüm askerimize moral kaynağı olacaktır"

Yapılan iyileştirmeler ile gazilerin yaralarının sarılmaya çalışıldığına dikkat çeken Şengil, "Her ne kadar yaralar sarılmak istense de zaman zaman yetersiz kaldığı görülüyor. 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun ’Tanımlar’ başlıklı 1. maddesini açıklamak istiyorum. Bu kanunda geçen malul gazi; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetler sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri neticesinde engelliliği rapor ile kesinleşenleri ifade eder’ hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince gazilerimize ’Devlet İftihar Madalyası ve Malul Gazi Rozeti’ verilmelidir. Gazilerimizin mağduriyeti ilgili kanunlara bakıldığında, 3713 sayılı kanun içine alınıp, haklarından mahrum bırakılan pek çok gazimizin olduğu anlaşılmıştır. Gerek malul ve gazi statüsündeki gazilerimizin, gerekse bu statü içerisinde olmayıp da vatanını ve milletini korumak amacı ile görevi başındayken yaralanan gazilerimizin arasındaki farklar sonlandırılmalıdır. Bu şekilde yapılacak düzeltmeler neticesinde mağduriyet yaşayan binlerce gazimiz hak ettiği değere kavuşacak, ülkesinin milli birlik ve bütünlüğünü korumak üzere görev yapmakta olan tüm askerimize moral kaynağı olacaktır" dedi.