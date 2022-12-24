BBP İl Koordinatörü Küpçü: 'Liderimiz Destici ne uygun görürse ona uyacağız'

Her zaman hak ve hakikatten yana olacaklarını ifade eden ve seçimlerin öncesinde tartışma ortamının içerisine çekilme çalışmalarına cevap veren Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metahan Küpçü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini aktararak, “Bizler köklü bir gelenekten gelen teşkilatın mensuplarıyız. Mevzu bahis devletimizin ve milletimizin menfaati olduğu zaman hiç bir güç bizi durduramaz ve susturamaz” dedi.

Kapalı kapılar arkasında emperyalist güçlerle anlaşma yaparak Türkiye’nin yönetimini ele geçirip, ülkenin tüm kazanımlarını kaybettirecek olanların yanında olmayacaklarını ifade eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Koordinatörü Metahan Küpçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştiren Küpçü, “Önümüzde Amerika Başkanı Joe Biden ile dostlarının ittifakı ve diğer tarafta da yerli ve milli olanların ülkeyi yönetmek için seçim var. Tabii ki de bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtireceğiz. Tarihten bugüne üzerimizdeki sorumluluğu yerine getireceğiz. Kimse bizden Erdoğan’ı yalnız bırakmamızı beklemesin, biz her zaman olduğu gibi yine haktan ve hakikatten yana olacağız. Kapalı kapılar arkasında emperyalist güçlerle anlaşma yapıp ülkemizin yönetimini ele geçirip bütün kazanımlarımızı kaybettirecek olanların yanında olmadık ve olmayacağız” dedi.

“Liderimiz Destici neyi uygun görürse ona uyacağız”

Milletvekili seçimleri öncesinde BBP’yi tartışmalara dahil etmeye çalışanlara da cevap veren Küpçü, “Milletvekili seçimleri var önümüzde ve çok sayıda tartışmanın içine çekilmeye çalışıyoruz. Şunu kamuoyunun bilmesini isterim; Büyük Birlik Partisi kurumsal yapıda halkına hizmet etmektedir. İnşallah bizim Kocaeli’den bir vekilimiz olacak. Bu konuda takdir sonsuz güvendiğimiz Liderimiz Mustafa Destici’dedir. Kendileri neyi uygun görürse biz ona uyacağız. O sebeplerdir ki Kocaeli’de, Büyük Birlik Partisi’ni bu kısır tartışmalara dahil etmeye çalışanlara da tavsiyem bizi bölemeyeceksiniz, bizi susturamayacaksınız. Kocaeli teşkilatları hiç olmadığı kadar güçlü ve liderine bağlı yolunda ilerlemektedir” diye konuştu.