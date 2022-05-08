BBP İlçe Başkanı Aksu'dan 'Anneler Günü' mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanı Ramiz Aksu, 'Anneler Günü, ülkemizde sıklıkla yaşanan ve hepimizin utanç kaynağı olan kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık için farkındalık sağlayan ve bu ayıpla mücadele etmenin önemini herkese, hepimize hatırlatan vesileler olmalı' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 08.05.2022 18:33
  • Güncelleme: 08.05.2022 18:33
BBP İlçe Başkanı Aksu'dan 'Anneler Günü' mesajı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanı Ramiz Aksu, Anneler Günü için bir mesaj yayımladı. Aksu, 'anne' kelimesinin, karşılıksız, sınırsız, hesapsız, hiç tükenmeyen bir sevgiyi ifade ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Yine hepimiz için 'anne' kelimesi, bir ömür boyu süren fedakarlığın ismidir. Hayatımıza dair her alanı şekillendiren, bir haklar ve kurallar bütünü olan İslam dini, annenin çocuğu üzerindeki hakkını kutsal sayar ve insanların arasındaki hakların en üstünde konumlandırır. Kur'an-ı Kerim'de bu konuya dair var olan çok sayıda ayet-i kerimeyle birlikte, Peygamber Efendimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadis-i şerifi, Müslümanım diyen herkes için annelik kavramını hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak ölçüde özetler. 
Bu yıl da her Anneler Günü'nde olduğu gibi; annelerimize, sevgiyle, saygıyla ellerimizi uzatıp, onlardan hayır duası isteyeceğiz. Anneler Günü, en değerli varlıklarını ebediyete uğurlamış olan evlatları içinse bir hüzün günü olacak. Bu tarihler, aynı zamanda hepimiz için, ülkemizde sıklıkla yaşanan ve hepimizin utanç kaynağı olan, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık için farkındalık sağlayan ve bu ayıpla mücadele etmenin önemini herkese, hepimize hatırlatan vesileler olmalı. 
Her günümüzü Anneler Günü gibi yaşamamız gerektiği ve içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemi annelerin çabası ve duasıyla atlatabileceğimizin inancıyla, başta kıymeti hiçbir değerle ölçülemeyecek olan Annem ve şehitlerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor; ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için, mutlu, huzurlu, aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

3
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

4
Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

5
İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirirken yakalandı

İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirirken yakalandı

6
Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

DAHA FAZLA
Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı