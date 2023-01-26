BBP İlçe Başkanı Aksu'dan Regaip Kandili Mesajı

Büyük Birlik Partisi Silivri ilçe başkanı Ramiz Aksu, Regaip Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Unutulmamalıdır ki bu aylar içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek geceyi fırsat bilerek gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Silivrili hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Regaip Kandil’ini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin kasabamıza, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

