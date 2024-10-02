BBP İlçe Başkanı Aslan'dan AK Parti'ye Ziyaret
Büyük Birlik Partisi (BBP) Silivri İlçe Başkanı Resul Aslan, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, Aslan'ı makamında ağırlayarak, ilçedeki siyasi gelişmeler ve iş birliği olanakları üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Pamuk, BBP İlçe Başkanı Resul Aslan’ın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıymetli başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.