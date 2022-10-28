BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu'dan 29 Ekim Mesajı

Aksu, mesajında şu ifadelere yer verdi; Aziz ve büyük milletimizin tarihteki en parlak başarılarından biri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılını kutluyoruz. Bu anlamlı günde Cumhuriyet’imizin kurucusu büyük Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adıdır. Cumhuriyetimiz mana ve gücünü, milletimizin ortak iradesiyle ve büyük bir iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseridir. Bölünmez bütünlüğümüze, demokrasimize, Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkalım. İstediğimiz; barıştır, birlik ve beraberliktir, bölünmez bütünlüğümüzün muhafazasıdır. Bu düşüncelerle; Cumhuriyet’imizin 99. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, O’nun kahraman silah arkadaşlarına, milleti ve vatanı için canlarını seve-seve feda eden şehitlerimize, gazilerimize sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyor, rahmetle anıyorum.”