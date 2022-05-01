BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu'dan bayram mesajı

Büyük Birlik Partisi Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar, gönüller arasında sarsılmaz köprüler kurulmasına imkân sağlayan, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendiren son derece özel ve anlamlı günlerdir.

Bu anlamlı günler, millet olarak birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, fakir, muhtaç ve kimsesiz insanlarımızın daha fazla gözetildiği, bir tatil ve dinlenme fırsatı olarak değil, aksine anne, baba, komşu, dost ve akrabaların ziyaret edildiği özel günler olarak dolu dolu yaşanması gereken kutlu bir süreçtir.

Hiç şüphesiz bayramların sevincini, heyecanını, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her anına yayabilmek, hepimizin ortak düşüncesi ve hedefi olmalıdır.

Hassaten kapısı günlerdir çalınmamış hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimiz, Aziz Şehitlerimizin emaneti olan Şehit Ailelerimiz ve Şanlı Gazilerimiz ihmal edilmemeli, kapıları çalınmalı, kendileriyle hemhâl olunmalıdır. Müstesna günler olan bayramlarımızın toplumsal barışı ve huzuru tesis etmenin en büyük fırsatı olduğu asla unutulmamalıdır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta Silivri’mizin pek muhterem halkı olmak üzere Necip Türk Milleti'mizin, bütün İslam Âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum."