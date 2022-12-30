BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu'dan yeni yıl mesajı

Başkan Aksu, mesajında “Kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni umut ve beklentilerin oluştuğu yeni bir yıla giriyoruz. 2023 yılı başta ülkemiz ve Türk-İslam coğrafyası olmak üzere, insanlık alemine hayırlar getirmesi dileğiyle necip milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.