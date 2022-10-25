BBP İstanbul'da Dursun Çağlayan'a emanet

BBP İstanbul İl başkanlığına Dursun Çağlayan'ın atanmasının ardından Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu da açıklama yaparak “Sayın Dursun Çağlayan Başkanımız teşkilatlarımıza güç ve heyecan katacaktır. Partimize, İstanbul il teşkilatlarımıza, vatanımıza, milletimize, Hayırlı olsun” dedi.

BBP Silivri İlçe Başkanı Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Partimizde MKYK üyeliği görevinde bulunan, başarılı iş insanı, aynı zamandan İstanbul-Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı ve partimizde İş dünyasından sorumlu Genel Başkan yardımcılığı yapan partimizde sevilen sayılan Trabzon Sürmene'li değerli abimiz ve başkanımız Sayın Dursun Çağlayan Başkanımız, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin tensipleri ile İstanbul il Başkanlığı görevine Atanmıştır. Sayın başkanımızı tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum”

