BBP İl Başkanı Dursun Çağlayan'dan Silivri ziyareti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul İl Başkanı Dursun Çağlayan, Silivri İlçe Teşkilatını ziyaret etti. İl Başkan Yardımcısı Sinan Azder’in de hazır bulunduğu ziyarette ilçe Başkanı Ramiz Aksu, çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktardı. Başkan Çağlayan’a Silivri yoğurdu ikram edildi.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından BBP’li başkanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinin 2. fazı açılış törenine katılmak üzere İlçe başkanlığından ayrıldı.

