BBP lideri Destici: 'İsrail'in saldırıları uluslararası hukuka aykırıdır'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gazze’de 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen saldırılara dikkati çeken Destici, 50 binden fazla sivilin katledildiğine ve soykırıma tabi tutulduğunu kaydetti. Son günlerde yaşanan çatışmalar ile Gazze’deki soykırımın unutturulmaya çalışıldığını belirten Destici, "Görüyorsunuz İslam dünyasından, Arap Birliği’nden Arap ülkelerden de çok güçlü bir ses duyamıyoruz. Yine en güçlü ses Türkiye’den çıkıyor. Bu da şu gerçeği bize bir kez daha gösteriyor ki Türkiye hem Türk dünyasının hem de İslam dünyasının hem lider ülkesi hem de kalbidir. Türk milleti de İslam’la şereflendiği günden bugüne kadar Türk, Arap hangi etnik tökene mensup olursa olsun bütün Müslümanların hamisi olmuş, aynı zamanda hadimi olmuş ve İslam’ın da İlahi Kelimetullah için nizam-ı alem diyerek bayraktarlığını yapmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası hukuka aykırıdır"

İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği hava saldırılarında nükleer tesisleri hedef almasının da kabul edilebilir olmadığını aktaran Destici, "O zaman her ülke kimi kendisine tehdit olarak görürse ya da karşı ülkenin çeşitli silahlarını kendisine tehdit olarak görürse ona saldırı mı yapacak? Bir kere bu uluslararası hukuka aykırıdır. Peki, sizde de var nükleer silah. En ağır silahlar sizde var. İran’da onları kendisine tehdit olarak görüyor. Biz de onları kendimize tehdit olarak görüyoruz. İslam dünyası onları kendisine tehdit olarak görüyor. Orta Doğu Arap ülkelerini bugün neyle terbiye ediyorsunuz? Ya da Afrika’yı hangi güçle sömürüyorsunuz? İşte elinizdeki bir silah gücüyle sömürüyorsunuz. Biz de onları tehdit görüyoruz. Bu topyekun bir dünya savaşı demektir. Onun için bu saldırıları öncelikle reddediyoruz. Tabii ki terörist İsrail, Siyonistlerin yönettiği İsrail, bu gücü nereden alıyor? Bu kendi gücü değil. Bu gücü Amerika Birleşik Devletleri’nden İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere batılı ülkelerden alıyor. Onların desteği olmasa yani burnunu bile çıkaramaz" dedi.

İran’ın da hava saldırılarına karşılık verdiğini belirten Destici, saldırıların varılan mutabakat sonucunda ateşkesin geçici olarak devreye girmesinden memnun olduklarını söyledi.

"Bu karar sadece bir isim değişikliği değildir"

TFF 3. Lig’de yer alan Diyarbekirspor’un isminin değiştirilerek "Kobani Spor" olacağı açıklamalarına ilişkin Destici, şu ifadeleri kullandı: "Suriye’deki adı Kobani, asıl adı Ayn-el Arap’tır. Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın uzantısı YPG’nin PYD’nin kontrolündeki bir bölgedir. Bir kantondur. On bin terör örgütü üyesinin kontrol ettiği bir bölgedir. Bu bölücülük değil de bu devlete millete ihanet değil de bu nedir? Bütün bunları yaparken de sözde işte bu terörsüz Türkiye’de çözüm sürecine atıfta yapılarak bu açıklamalar yapılıyor. Bunlar cesaretlendiriliyor. Aslında küçük ve masum bir girişim gibi gösterilmeye çalışılsa da bu karar sadece bir isim değişikliği değildir. Doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti’nin milli birliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine karşı organize edilen ayrılıkçı projenin parçası olarak okunmalıdır."

"Asgari ücret 28 bin 600 liranın üzerine çıkarılmalıdır"

Enflasyonun yüksek seyretmesi nedeni ile asgari ücretin yılda en az iki kere belirlenmesi gerektiğini dile getiren Destici, "Bu bizim önerimizle geçtiğimiz yıllarda yapıldı. Lakin geçen yıl kaldırıldı. Bu yanlıştır. Bakın yıl sonu enflasyon 2024 yılı enflasyon yüzde 44 gerçekleşti. Ama ocak’ta asgari ücrete zam yüzde 30 civarında zam yapıldı. Nerede yüzde on dört? Zaten en düşük çalışma ücreti. En düşük çalışma ücreti 22 bin lira. Bir de yüzde 14 kesiyorsun. Şimdi yüzde on altıda ilk altı aylık enflasyon farkı çıkacak muhtemel. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı 15’i geçmiş durumda. En az bir yüzde 30 asgari ücrete zam yapılmalı. Üç çarpı 2 bin 200, 6 bin 600 lira, asgari ücret 28 bin 600 liranın üzerine çıkarılmalıdır" dedi.