BBP lideri Destici: 'Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değil, o bizim dava arkadaşımızdır'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değil; o bizim varlığı, yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız dava arkadaşımızdır" dedi.

BBP kurucu Genel Başkan merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 17. yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da bir otelde anma programı gerçekleştirildi. Burada konuşan BBP lideri Destici, Yazıcıoğlu’nun aziz hatırasını bir ömür yaşatacaklarını ve merhum Yazıcıoğlu’nun kutlu bir dava adamı olduğunu belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu’nun hem İslam dünyasında hem de Türk dünyasında önemli bir kişilik olduğunun altını çizen Destici, Yazıcıoğlu’nun çok yönlü kişiliği ışığında Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değil, o bizim yol arkadaşımız ve dava arkadaşımız"

Muhsin Yazıcıoğlu’nun sadece bir siyasetçi değil, özgün bir fikir adamı olduğunu belirten Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değil; o bizim varlığı, yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız dava arkadaşımızdır. Kararlıkla ifade etmek istiyorum ki tanıdığımız ilk günden şehadetine kadar şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun yanındaydık. Bugün de onun ilkelerinin yanında ve davasının yolundayız. İnandıklarımızın, doğru bildiklerimizin, doğruluğun ve doğruluğun yanındayız. Onunla birlikteyken de, onu kaybettikten sonra da Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisinden asla vazgeçmedik, asla ayrılmadık ve asla da ayrılmayacağız" diye konuştu.

"Kaynaşmış bir Türkiye istiyorum’ diyordu"

Yazıcıoğlu’nun en önemli amacının, tüm Türkiye’de hep birlikte kardeşçe yaşamak olduğunun altını çizen Destici, "80’li ve 90’lı yıllarda üniversitelerde kız çocuklarımızın başörtüsüyle ve başı açığıyla kardeşçe yaşamasına müsaade etmediler. Zorla başlarını açtırdılar ama bugün zorbalık bitti ve kız çocuklarımız başı açığıyla ve başı kapalısıyla kardeşçe üniversitede okuyor, devlet dairelerinde çalışıyor, hatta polis ve asker olarak görev yapıyor. Dediğim gibi ‘bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın; Kürt’ü, Türkmen’i, Alevi’si, Sünni’si ayrılma olmadan, zengin, fakir, yoksul ayrılmaları görünmeden kaynaşmış bir Türkiye istiyorum’ diyordu" şeklinde konuştu.

"Gerçekten samimi bir Müslüman"

Yazıcıoğlu’nun iyi bir milliyetçi ve İslam adamı olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, "Davasından dönmeyen, inandığı yolda eğilmeyen, bükülmeyen, her zaman gittiği yolda dümdüz giden bir Genel Başkanı o gün Türkiye, yeni yeni tanımaya başlamıştı. 2007 yılında birlikte milletvekili olduğumuz dönemde onun yaptığı çalışmaları, onun yaptığı gayretleri ve hakikaten bu millete olan sevdasını o günde tanıma imkanı ve fırsatını bulmuştum. Gerçekten samimi bir Müslümandı. Ben buna şehadet ederim. İyi bir ülkücüydü, iyi bir milletçiydi. Buna şehadet ederim" ifadelerine yer verdi.

"Sivas’ın onun için çok ayrı bir yeri vardır"

Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türkiye için önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra, Sivas’ın onun için ayrı bir yeri olduğunun altını çizen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise, "Muhsin Başkanımız sadece Sivaslılar için değil, Türk ve İslam dünyasında birçok kişinin gönlünde taht kuran birisiydi. Sivas’ın onun için çok ayrı bir yeri vardır. Sivas’a özellikle belediyecilikte hizmet etmeyi çok istiyoruz. Şu an bu bize nasip oldu" cümlelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yazıcıoğlu’nu unutmadı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma programına yayımladığı bir mesajla katılım sağladı. Erdoğan, mesajında merhum Yazıcıoğlu’nun sarsılmaz iradesiyle Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edindiğini belirtti. Yazıcıoğlu’nun zorluklar karşısında ilkelerine sadakati, hayatı boyunca milli ve manevi değerleri sahiplenmesini hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Erdoğan, şehadetinin 17. yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu’nu tekrardan yad ettiğini ifade etti.

Programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yanı sıra BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Pakistan Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, parti üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.