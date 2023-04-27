BBP Milletvekili Adayı Alfatlı'ya DAĞDER'de yoğun ilgi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 28.Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı ve beraberindeki milletvekili adayları ile beraber DAĞDER’in bayramlaşmasına katıldı.

Bursa’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan DAĞDER’in bayramlaşmasına bürokratlar siyasiler, köy dernek başkanları, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dağder Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma töreninde DAĞDER Başkanı İsmail Aydoğdu’nun selamlama konuşmasının ardından konuklara söz verildi.

Büyük Birlik Partisi adına Bursa 1.Bölge Milletvekili Adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı konuşma yaptı. Alfatlı yapmış olduğu konuşmada "Dağder’de bugüne kadar başkanlık yapan yönetimde görev alan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı arz ediyorum Allah hepsinden razı olsun. Bayram sonrasında bayramlaşıyoruz. Cenab-ı Allah bundan sonra nice bayramlara eriştirsin. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak dağ yöresinden altı adayımız var. Ben de anne tarafından Keles Kozbudaklar Köyü’nden bu yörenin ve Dağder üyesi bir kardeşinizim .Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, Başkanımız Ali Kaya’yı çok severdi. Şehidimizi Bursa’mıza geldiğinde Dağder’ i ziyaret etmeden göndermezdik. Dağ yöresinin insanlarının ortak özelliği yüreği vatan ,bayrak, millet ,iman ve Kuran sevgisi ile dolu olan insanlardır. Yöremizin insanları devletimizin varlığı ve bütünlüğünden yanadır. Dağ yöresinden her siyasi görüşten insan çıkar, ancak vatan haini, millet düşmanı, bölücü asla çıkmaz ,onlara destek veren de olmaz. Bu vesile ile önümüzdeki seçimlerin başta yöremiz, kentimiz, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

DAĞDER’in bayramlaşmasına Büyük Birlik Partisi Bursa Milletvekili adayları Ekrem Alfatlı, İsmail Demir ,Kemal Akyıldız, Harun Çiçek, İsmail Aslan, Kadriye Öz, Hasan Uslu, Nail Artunç, Mehmet Can Özer, Mehmet Erhan Altan katılım sağladı.