BBP milletvekili adayı Azder ziyaretlerini sürdüyor

Seçim çalışmaları kapsamında İlçe Başkanı Ramiz Aksu ile esnaf ziyaretleri, ev ziyaretleri, sanayici ve STK temsilcilerini dolaşan Sinan Abdullah Azder, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP'ne destek istiyor. Sıkılmadık el bırakmayacağız diyerek 14 Mayıs seçimleri için iddiasını ortaya koyan Azder, " içte ve dışarıdan Türkiye devletinin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline ve istikbaline yönelik tüm saldırılar karşısında dimdik durma kararlılığı içinde olduklarını" bire bir vatandaşa anlatıyor.

Kocabaş'a ziyaret

BBP'li Azder, geçtiğimiz gün Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hakan Kocabaş'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. BBP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları Adem Kayaner ve ilçe yöneticileriyle Çağ Kabara fabrikasında Hakan Kocabaş ile bir araya gelen vekil adayları, "Sanayicilerin ve küçük ve orta işletmelerin sorunları ve çözüm noktasında neler yapılabiliriz" şeklinde sohbet ettiler.

Ziyarette SİAD Başkanı Hakan Kocabaş; ”Bizleri ziyaret ederek mutlu eden değerli vekil adaylarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylık diliyorum. 14 Mayıs seçimlerinin Ülkemi ve Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.